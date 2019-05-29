2019-05-29T15:00:11+03:00
Общество

Анастасия Волочкова и Стас Костюшкин откроют купальный сезон в Анапе

Звездных гостей курорта ждут в следующую субботу, 8 июня
Иван ЕГОРОВ
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Волочкова станцует, Костюшкин споетВолочкова станцует, Костюшкин споетФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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И это далеко не все сюрпризы масштабной праздничной программы, посвященной торжественному открытию курортного сезона-2019, которая пройдет в Анапе в субботу, 8 июня.

В этом году на курорте впервые состоится международный фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства», объединяющий 10 городов и посёлков Юга России, на территории которых располагались античные полисы.

История Боспора задаст тон открытию сезона-2019. Начнут праздник тематические выставки и обзорные экскурсии в археологическом музее «Горгиппия», будет работать выставка под открытым небом «Тайны античных надгробий». А в полдень на территории музея состоится театрализованное представление «Боспора царство умножая, Горгиппия встречала корабли…».

На улице Горького в центре Анапы с 10.00 и до позднего вечера оригинальное меню предложат кафе и рестораны – участники фестиваля культурных традиций и национальных блюд «Боспорское гостеприимство».

В Ореховой роще с 11.00 до 16.00 будут слышны мелодии музыкального опен-эйра «Звуки лета!». Здесь же днём состоится литературный арт-фестиваль «Очарование античной Анапы».

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

С полудня до 16.00 анапские гиды проведут для всех желающих бесплатные пешие экскурсии по исторической части города: «Горгиппия – античность сквозь века». Прогулки будут начинаться от памятника «Русские ворота».

В сквере Гудовича рукотворными изделиями удивят мастера-умельцы на большом уличном фестивале «Хранители истории». Выставка-продажа предметов народных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства будет работать с 10.00 до 19.00. В другой части сквера развернется молодежный арт-квартал «Полетели в лето!»

В 10.00 на Театральной площади соберутся сотни мальчишек и девчонок, приехавшие на отдых в детские здравницы. Вместе с анапскими творческими

коллективами они станут основными действующими лицами праздника «Солнечная планета детства».

Ключевым представлением станет торжественное открытие фестиваля «Золотое кольцо Боспорского царства». Действо начнётся в 11 утра на площади у администрации Анапы, а уже в 11.30 свои программы зрителю здесь представят актёры уличных театров в представлении «Искусство под открытым небом». Удивить анапчан и их гостей приедут артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Программа театров продлится до 14.00.

С 16.00 до полуночи на площади у администрации развернется необыкновенное зрелище: музыкальная шоу-программа «Бенефис без занавеса» крымского театра на ходулях «Шоу великанов». Артистов сменят на импровизированной сцене анапчане, ставшие знаменитыми на всю страну благодаря участию в телепроектах «Минута славы», «Ты – супер!» и других шоу талантов.

Здесь же ближе к вечеру пройдёт розыгрыш лотереи с призами от ведущих предприятий отдыха и сервиса Анапы: путевками в санатории и дома отдыха, сертификатами в СПА и салоны красоты, билетами в аквапарк и дельфинарий. Продолжат представление вокалисты, которые исполнят шедевры оперной классики, а для любителей эстрады подарком станет шоу-представление «Бриошь в шоколаде». Ближе к полночи над площадью будут звучать музыкальные хиты в исполнении популярных российских кавер-групп.

Кульминацией праздника станет торжественное мероприятие «Я там, где мечта!», посвященное Открытию курортного сезона. Оно начнётся в 21.00 на Театральной площади. Поздравить анапчан и гостей города по традиции приедут популярные российские артисты: певец Стас Костюшкин и балерина Анастасия Волочкова.

После праздничного фейерверка в 23.00 торжества продолжит шоу-программа с участием лучших творческих коллективов Анапы и Краснодарского края «Цвет настроенья – праздник».

Празднование открытия курортного сезона продолжится и на следующий день, 9 июня. В центре города вдоль улицы Горького с 10.00 и до позднего

вечера продолжат угощать горожан и отдыхающих участники фестиваля культурных традиций и национальных блюд «Боспорское гостеприимство». В 10.00 на Театральной площади состоится гала-концерт всероссийского фестиваля творческих идей «Новая смена».

В 17.00 в Городском театре пройдет спектакль-импровизация «Балерина и Клоун» с участием заслуженной артистки России, балерины Анастасии Волочковой и создателя цирка «Global Circus» Николая Челнокова.

Завершит праздничный воскресный вечер концертная программа «Анапа зажигает звёзды» с участием вокально-инструментального ансамбля «Росы» и ансамбля «Раут».

ИСТОЧНИК KP.RU

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