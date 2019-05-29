Сезонные предложения Банка УРАЛСИБ

Для любителей банковских карт одним из самых актуальных сезонных предложений Банка УРАЛСИБ является акция для новых клиентов, открывших карту Mastercard «Копилка» Paypass. Предложение действует уже с 13 мая 2019 года.

По условиям акции, если ваш минимальный остаток по карте составил менее 300 тысяч рублей, вам будут начисляться повышенные проценты - 10% годовых. На минимальный остаток свыше 300 тысяч рублей проценты начисляются по стандартным условиям. Срок начисления повышенных процентов – до 30 августа 2019 года включительно. А, вот с 31 августа 2019 года будут автоматически настроены стандартные значения процентных ставок.

Что нужно для участия в акции? Все просто, вам необходимо в период с 13 мая по 30 июня 2019 года (включительно) обратиться для открытия карты «Копилка» в любое отделение Банка УРАЛСИБ.

Обратите внимание, есть одно условие - на момент открытия картсчетаii и оформления карты в рамках акции клиент не должен иметь срочных вкладов, накопительных счетов, карт «Копилка», «УРАЛСИБ | Копилка» и «Почетный пенсионер», действующих в период с 13 ноября 2018 года по 13 мая 2019 года. Выпуск и последующее обслуживание карт «Копилка», в том числе взимание комиссий (за подключение к сервисам РКО, перевыпуск карты, выдачу, зачисление, перевод денежных средств, предоставление информации), согласно условиям акции, осуществляется в соответствии с тарифным планом «Ежемесячный».

В рамках акции клиент может открыть один картсчет

Новый сезонный срочный вклад «Лето»

Еще один способ не только сберечь, но и приумножить - Вклад «Лето». Его можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от срока и способа открытия вклада.

Если Вы оформляете вклад в Интернет - или Мобильном банке УРАЛСИБ, то для вас будет доступна максимальная ставка до 8% годовых в рублях и до 2,5% годовых в долларах США.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 732 дня.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Узнать более подробную информацию о действующих акциях и получить консультацию по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800 250 57 57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Срок проведения акции – с 13 мая 2019 по 30 июня 2019 года включительно.

В рамках акции клиент может открыть один картсчет.