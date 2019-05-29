2019-05-29T17:20:11+03:00
Общество

В Мысхако частник закрыл рыбакам выход к морю

Пляж загородили забором и бетонной стеной [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Так выглядел пляж до застройки. Правее от причала теперь стоит забор, который пускает рыбаков в море\ФОТО:boostarking.ruТак выглядел пляж до застройки. Правее от причала теперь стоит забор, который пускает рыбаков в море\ФОТО:boostarking.ru
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Пляж в Солдатской бухте Мысхако раньше не застраивался так активно, как сейчас. 8 лет назад там было голое поле с галькой и травой. На пляже летом купались местные и туристы, а рыбаки спускали лодки в море. Так было до 2015 года, но потом землю стали застраивать и мест для купания стало меньше. В апреле 2019-го один из частников загородил забором единственный доступ к морю для рыбаков и поставил там же бетонную стену. Мужики собрали 200 подписей и пожаловались губернатору.

Рыбакам в Новороссийсе перекрыли доступ к пляжу.Источник: Супер Новости Новорос

- В администрации Новороссийска мне сказали, что разрешения на строительство вообще не выдавали и это частная территория, - говорит юрист Абочир Делавшок, который тоже рыбачит. – Я не пойму, как можно вообще загородить пляж. В 165 статье Водного кодекса сказано, что нужно минимум 20 метров от кромки моря, ближе строить запрещено, ведь пляж не частный, а общественный. Поначалу мы думали, что частник забор ставить не будет и оставит забетонированный снип – место для спуска плавсредств. А теперь нам неоткуда выходить в море. Власти предложили выходить в море в Алексино возле очистных сооружений города. Но там пляжи в валунах, мелкогабаритную лодку невозможно спустить.

ФОТО: Скриншот с публичной кадастровой карты Новороссийска

ФОТО: Скриншот с публичной кадастровой карты Новороссийска

На участке стоит двухэтажное здание, которое огородили забором. На нем висит табличка, что купаться запрещено. Доступ к самому удобному и единственному слипу в Мысхако до сих пор закрыт. Причем на заборе нет ни паспорта объекта, ни каких либо других документов.

- У нас в городе 6 тысяч маломерных судов, - продолжает Абочир. – Из них 2 тысячи это катера и лодки, которые народ хранит у себя во дворе или гараже. Нам деваться некуда, поэтому собрали 200 подписей и написали жалобу губернатору и прокуратуру. Некоторые рыбаки собираются жаловаться и в ФСБ. Мы просто так это не оставим и будем бороться до конца.

Рыбаки жалуются во все инстанции\ФОТО: Скриншот сообщения о сборе подписей

Рыбаки жалуются во все инстанции\ФОТО: Скриншот сообщения о сборе подписей

На публичной кадастровой карте часть прибрежной зоны обозначили как «Для размещения пляжей». Судя по ролику, частник расширил свой участок за пределы границ и незаконно захватил берег. Здание на земле предназначено для «гаражей и лодочной станции» и соседняя постройка - для «индивидуального жилого строительства». Стоимость 5 участков бухты около 18,5 млн рублей.

- Я смотрел кадастровую карту, - продолжает Абочир. – Земля вдоль бухты подразумевалась для пляжной зоны, там по идее должны быть пешеходные дорожки, а частник все перекрыл.

На момент публикации получить комментарий от администрации Новороссийска не удалось

ИСТОЧНИК KP.RU

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