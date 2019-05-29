Вместо 110 тысяч всего 30: Суд снизил компенсацию пенсионеру, которого не принял санаторий из-за возраста

29 мая в Крымском районном суде слушалась апелляционная жалоба санатория «Лаба». Представители не согласились с вынесенным ранее решением и отказались выплачивать компенсацию.

Напомним, в апреле 2018 года 86-летний Николай Кацко оплатил аванс за путевку за двухместный номер для себя и сопровождающей его родственницы.

- Деньги он перечислил по почте - всего 11 600 рублей. В сентябре договорился заехать в санаторий. Ему выставили счет, где указали время и условия проживания, - рассказывал «КП» - Кубань» адвокат Виталий Кацко. - После этого Николай Романович пошел в поликлинику, прошел медосмотр и получил санаторно-курортную карту. В ней было написано, что противопоказаний к поездке нет.

Однако позже мужчина получил отказ в размещении.

- Пытались узнать, с чем это связано. Нам говорят: «Он у вас слишком старый». Как это понять? - вновь спрашиваем. А они прямым текстом: «Пусть умирает дома, а не у нас в санатории», - цитирует представителей санатория Виталий Кацко. - Тогда и решили подать иск.

В марте суд встал на сторону пенсионера и решил, что пожилой человек должен получить 110 433 рубля. Это деньги, уплаченные за бронирование путевки, неустойка, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. 50 тысяч из этой суммы - моральный вред.

И вот очередной суд и снова решение в пользу Николая Кацко, правда, компенсацию снизили почти в 4 раза.

- В суде представители санатория просили отменить решение полностью. По их словам, пенсионера они не приняли якобы из-за отсутствия меддокументации, а не из-за возраста. Но в суде эти доводы были опровергнуты — все у дедушки было. И также установлен факт, что не взяли пенсионера все же из-за его почтенного возраста, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Виталий Кацко. - Но суд снизил сумму компенсации со 110 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Размер компенсации за моральный вред - с 50 тысяч до 10 тысяч рублей. Такова стоимость свинского отношения к ветерану...

Защитник намерен обжаловать решение Крымского районного суда. Адвокат уже готовит документы.

Получить оперативный комментарий от представителей санатория «КП» - Кубань» не удалось, однако рассчитываем, что в ближайшее время они пояснят свою позицию.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Слишком стар»: 86-летний житель Кубани выиграл суд у санатория, отказавшегося продать путевку из-за возраста

86-летний Николай Кацко из Крымска заметил рекламное объявление - в санатории «Лаба» для ветеранов и пенсионеров скидки на путевки. Мужчина воодушевился, давно хотел съездить отдохнуть, а тут - такая удача. Сам он - ветеран труда, малолетний узник концлагеря. До выхода на заслуженный отдых долгие годы работал завхозом в местном колледже (читайте далее)