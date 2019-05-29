2019-05-29T21:00:31+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку после видео жестких занятий с грудничком в бассейне

Правоохранители собираются изучить методы и условия проведения тренировок в Краснодаре [видео]
Евгения СОРОКА
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Тренировки вызвали возмущение сотен людей.Тренировки вызвали возмущение сотен людей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Методами работы краснодарского тренера, который занимается грудничковым плаванием с младенцами, заинтересовались следователи. Напомним, ранее в социальных сетях разлетелось видео, на котором инструктор по плаванию проводит занятия с маленьким ребенком. Со стороны, правда, происходящее похоже далеко не на тренировку, а на обряд экзорцизма, что вызвало возмущение сотен людей, в том числе и ее коллег.

На кадрах видно, как женщина, стоя в бассейне, держит за руки младенца. Далее резким движением наклоняют голову малыша в воду, делая таким образом кувырок, а затем еще один, и еще. На этом гимнастика не заканчивается - тренер снова погружает малыша и начинает крутить его руками под водой, создавая эффект «центрифуги».

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Кубань», на видео известный в городе тренер Елена Родионова. Ее опыт работы в Краснодаре около семи лет. Свою методику динамической гимнастики она активно популяризирует в Сети, снимая видео с занятий, более того, обучает других, рассказывая, что такие тренировки гораздо быстрее развивают ребенка.

Занятия Елены Родионовой Видео: instagram.com/sila_vodi_.

- В связи с общественным резонансом следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала и передаче его для дальнейшего рассмотрения в региональное управление СКР для дачи объективной правовой оценки произошедшего и принятия процессуального решения, - сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. - Во время проверки будут изучены методы и условия проведения тренировок для младенцев.

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В социальных сетях разлетелось видео, на котором краснодарский тренер по плаванию проводит занятия с маленьким ребенком. Со стороны, правда, происходящее похоже далеко не на тренировку, а на обряд экзорцизма, что вызвало возмущение сотен людей (читайте далее)

Видео жестких занятий с грудничком в Краснодаре Видео: instagram.com/sila_vodi_.

ИСТОЧНИК KP.RU

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