В Краснодаре начался суд над бывшим главным архитектором Игорем Мазурком

В Первомайском суде Краснодара начался громкий процесс над бывшим архитектором кубанской столицы Игорем Мазурком. О задержании заместителя департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, главного архитектора Игоря Мазурка стало известно 18 апреля прошлого года. Чиновник был арестован у себя дома в Краснодаре.

Сейчас ему вменяется в вину десять эпизодов превышения должностных полномочий. Глава департамента архитектуры выдавал разрешения на строительство многоэтажек в то время, как застройщики представляли подложные документы о подключении к инженерным сетям. Но более того, гособвинение настаивает, что Мазурок позволил строить жилищные комплексы на территории памятников археологии федерального значения - городище ТЭЦ, селище Пашковское-2, могильник городища на Дубинке. Ущерб составил 8 млн рублей.

- Прокуратура настаивает, что Мазурок знал о подложности технических условий, которые представили застройщики Яценко и Додосенко (проект ООО «Остринский» на улице Солнечной и ЖК «Каскад»), но согласовал строительство, - заявил в суде представитель гособвинения. - Аналогичная ситуация и с выдачей разрешений на реконструкцию технологических объектов Краснодарской ТЭЦ («Лукойл-Кубаньэнерго»), которую главный архитектор не посчитал нужным согласовывать с управлением государственной охраны объектов культурного наследия.

Пострадавшими по делу Мазурка признаны дольщики, которые в итоге не смогли заселиться в фактически купленные у застройщиков дома. Из-за халатности чиновника, считает гособвинение, были утрачены ценные археологические артефакты и древние некрополи.

Между тем, сам Игорь Мазурок виновным себя не признал. А его защита называет судебное разбирательство расправой.

Напомним, после громкого ареста чиновника такого масштаба в СМИ начали вспоминать, что еще в январе 2017 года со своим вступлением в должность мэр Евгений Первышов заявлял о том, что в его команде Мазурка заменит новый человек. И даже называл критерии, которым будущий архитектор Краснодара должен соответствовать.

- Чтобы человек был профессионал, входил в Российский союз архитекторов - пожелания, которые я высказал. Но тем не менее, чтобы он никаким образом не был связан именно с бизнесом, бизнес-сообществом Краснодара либо Краснодарского края, - говорил Евгений Первышов.

Однако увольнения главного архитектора тогда не произошло.

В мэрии поясняют, что кардинальных шагов не сделали лишь потому, что плохой управленец Мазурок был хорошим архитектором с профильным образованием. Словом, оказался незаменимым.

- Ему просто заменили функционал, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в городской администрации. - Когда с него сняли руководство департаментом и перевели на работу в больше степени архитектурную, там он стал работать эффективнее.

Надо сказать, после ареста Игоря Мазурка должность главного архитектора Краснодара полгода оставалась вакантной. 3 сентября 2018 года ключевой пост в департаменте архитектуры заняла Наталья Машталир.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Появилось видео задержания главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка

Он подозревается в нарушении прав дольщиков‍ [видео]

ФСБ: Игорь Мазурок выдавал разрешение на строительство высоток на месте памятника археологии

Речь идет о городище ТЭЦ, селище Пашковское-2, могильнике городища на Дубинке. Ущерб составил 8 млн рублей (подробнее)