Жители новых многоэтажек Краснодара недовольны квитанциями за капремонт

В Краснодаре около 6000 многоэтажек. И некоторые из них построены совсем недавно. Но даже в новые дома, которые еще не нуждаются в марафете, стали приходить квитанции об уплате взносов за капремонт.

- Мой дом новый, ему всего пять лет. И уже второй раз нахожу в почтовом ящике квитанцию от Фонда капремонта многоквартирных домов. За что платить, если дому ближайшие 15 лет точно не понадобится ремонт? - негодует житель тринадцатиэтажки по улице Бородинской, 10 в Краснодаре.

Как оказалось, не только ему стали приходить эти квитанции об оплате взносов на капитальный ремонт, но и другим жильцам новых многоэтажек. Причем в самом Фонде капремонта многоквартирных домов заявили, что так положено по закону.

- Как только новый дом сдается в эксплуатацию, его тут же ставят на баланс в наш Фонд и жильцам начинают приходить квитанции об оплате взносов, - заявили в организации. - Это делается в рамках федеральной программы. А мы получаем сведения об этом от администрации Краснодара. То есть после того, как дом построен и введен в эксплуатацию, мэрия передает нам сведения о том, что его включили в программу капремонта. И мы начинаем обслуживать многоэтажку. Причем поставить его на учет нужно не позже пяти лет после сдачи дома. Администрация города может это сделать в первый год, а может и через пару лет. Главное, чтобы это случилось не позже чем через пять лет после ввода жилья. Например, если многоэтажку построили в 2019 году, то включить ее в программу капремонта необходимо не позднее 2024 года.

А план по включению краснодарских многоэтажек в программу капремонта разрабатывают в мэрии обычно в конце года. Только платить по счетам не спешат не только жильцы новых квадратных метров, но и тех домов, которые построены несколько десятков лет назад.