2019-05-30T16:40:24+03:00
Общество

Шорты в мужском гардеробе

Вопрос о том, должны ли быть шорты в гардеробе мужчины, давно решен положительно. Этот вид одежды преодолел все сомнения и доказал свое удобство, практичность и приверженность модным трендам
Иван ЕГОРОВ
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В городе и не только

Когда речь идет о занятиях спортом и теплой погоде, без шорт не обойтись не только на отдыхе, но и в городе. Однако в рабочие часы, в офисе или на деловой встрече от шорт лучше отказаться. При этом их надо уметь выбирать и носить, правильно сочетая с другими вещами – футболками, рубашками, пиджаками и бомберами, джемперами и, конечно, обувью. Стоит учитывать и особенности своего телосложения и собственную манеру одеваться. Ведь главное, чтобы мужчина хорошо выглядел, легко двигался и чувствовал себя комфортно и уверенно. Поэтому многие представители сильной половины человечества обращают внимание на производителей спортивных товаров. Мужские шорты PUMA созданы на все случаи активной жизни.

Ориентиры выбора

Ассортимент бренда PUMA позволяет с легкостью подобрать нужную вещь, руководствуясь основными ориентирами.

Функциональность: распространяется от посещения фитнес-клуба, футбола, мото- и автогонок до пляжа, дачи, пикника, прогулок и летних вечеринок. Так, модели, предназначенные для бега, имеют внутренние шорты из сетчатой ткани.

Длина и ширина – параметры, которые обязательно соизмеряются с ростом и формой ног. Безусловно, идеальные шорты никогда не должны быть ниже колена и слишком широкими внизу, что создает мешковатый силуэт. Гармонично и непринужденно смотрятся модели-новинки Iconic MCS и Epoch Shorts.

Посадка: может быть стандартной и свободной. Наиболее удобным считается эластичный пояс с внутренним шнурком, как в спортивных шортах PUMA X Ader Shorts. Стритстайл-модель M PD Woven Shorts удобна благодаря ремешку с регулировкой, а ее дизайн близок духу бренда Porsche.

Шорт мало не бывает

Шорт мало не бывает

Ткань: должна отличаться легкостью, износостойкостью и экологичностью. Шорты PUMA могут быть выполнены из полиэстера или его микса с хлопком. При этом применяется технология dryCell, у которой есть свойство отводить влагу, обеспечивая ощущение сухости.

Оптимальным решением становятся нейтральные и приглушенные цвета

Оптимальным решением становятся нейтральные и приглушенные цвета

Цвет: оптимальным решением становятся нейтральные и приглушенные цвета – черный, белый, серый, синий, оливковый, хаки. Например, модель Ferrari Sweat Shorts – угольно-серого оттенка. Однако удачно смотрятся и более яркие шорты, а также полосатые или с оригинальным принтом.

Наиболее удобным считается эластичный пояс

Наиболее удобным считается эластичный пояс

Дизайн: бренд впечатляет ассортиментом, представляя интерпретации ретростиля (в том числе и 80–90-х годов), новые веяния молодежной культуры и сотрудничество с другими марками. Так шорты PUMA x HAN Short – это скандинавская простота, датская эстетика, переосмысление моды прошлых лет и детали ручной работы. Все модели без исключения украшает брендинг PUMA, часто в уникальном исполнении: например, в модели 91074 Shorts – это патч (нашивка).

Бренд впечатляет ассортиментом

Бренд впечатляет ассортиментом

Так сколько же шорт нужно иметь мужчине?

ИСТОЧНИК KP.RU

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