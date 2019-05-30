2019-05-30T15:59:32+03:00
Общество

Ведущие автоконцерны мира жалуются на краснодарских судей

Производители Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar заявили о грабительских схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев
Евгения ОСТРАЯ
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Ответ на обращение пришел пока только из Совета по противодействию коррупции при президенте РоссииОтвет на обращение пришел пока только из Совета по противодействию коррупции при президенте РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С коллективным обращением в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей обратились мировые производители автомобилей - Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar.

Дело в том, что юридические службы их представительств в России бьют тревогу - с 2016 года суды Краснодара взыскали в пользу покупателей популярных и элитных автокаров уже 200 миллионов рублей. Оказывается, случаи, когда в Краснодаре на автопроизводителей подают в суд из-за купленной иномарки «с дефектом», исчисляется уже десятками.

- Всегда права покупателя в этом случае защищает некая организация в Краснодаре, основанная, насколько мне известно, бывшими представителями органов власти - Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края, - рассказывает «КП» - Кубань» адвокат Максим Титаренко, один из авторов обращения в инстанции. - Экспертное заключение о дефекте предоставляет одна и та же организация. А решение взыскать с производителей сумму, часто в разы превышающую стоимость автомобиля, принимают одни и те же судьи в Краснодаре.

Текст письма 1.

Текст письма 1.

Алгоритм, по словам адвоката, выглядит так - человек покупает иномарку, находит (или делает вид) в ней дефект, обращается в салон с претензией, но просьбы предоставить товар для обследования игнорирует. А спустя полгода или больше представительство, к примеру Mercedes, получает иск в суд.

- То есть время, по нашим наблюдениям, покупатели тянут намеренно. Потому что закон о защите прав потребителей предусматривает возможность требовать возмещения стоимости товара с учетом инфляции в 1% в день (360% в год) при условии соразмерности компенсации, - продолжает Максим Титаренко. - И судьи принимают решение вернуть покупателю стоимость автомобиля, многократно превышающую первоначальную.

Такой «хищностью» отличаются только суды Краснодарского края. Тогда как по всей стране «неудачную» автопокупку производителю возвращают с 50-100-тысячной компенсацией, в Краснодаре судьи постановляют компенсировать покупателю (автоконцерны подозревают, что и всем остальным участникам процесса) в размере трех, пяти и даже девяти стоимостей автомобиля.

Текст письма 2.

Текст письма 2.

Причем, часто, по словам адвоката, представители автоконцернов не получают даже элементарной повестки в суд. Или она приходит, но за несколько часов до судебного заседания, а иногда и после него.

- Мы вообще в последнее время узнаем о заседании только от второй стороны - Комитета про защите прав потребителей, - говорит «Комсомолке» Максим Титаренко. - Все это явно приобретает конвейерный характер.

Причем, чем дальше, утверждает адвокат, тем циничнее стала действовать схема.

- Начали появляться эпизоды из ряда вон выходящие. Так, например, наши заявители, представляющие интересы якобы обиженных потребителей, начали предоставлять подложные доказательства - поддельное свидетельство о регистрации в федеральной миграционной службе для того, чтобы передать дело в конкретный (!) суд Краснодара. Ведь по подсудности истец должен проживать в конкретном районе города. И мы такие случае фиксируем.

Текст письма 3.

Текст письма 3.

Причем, выигрывать подобные дела автоконцернам удавалось. Правда, по словам Максима Титаренко, всего пару раз. И по странному стечению обстоятельств, происходило это вне судебного «профсоюза» кубанской столицы.

Сейчас инициаторам обращения ответ пришел пока только из Совета по противодействию коррупции при президенте России:

Текст письма 4.

Текст письма 4.

- Ваше обращение принято и будет рассмотрено в указанные в законе сроки, - гласит сообщение.

Текст письма 5.

Текст письма 5.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

В Комитете по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края «Комсомолке» на Кубани» заявили, что комментировать им некогда.

- Мы в судах, звоните позднее, - спокойно отреагировала гроза мировых производителей автомобилей.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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