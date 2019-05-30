2019-05-30T17:35:46+03:00
Дом. Семья

«Соседка мстила нам»: на Кубани 65-летняя бабушка отравила хаски и 5 ее щенят

На женщину подали заявление в полицию и завели уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Потапа отравили 22 апреля\ ФОТО: Алиса БелкинаПотапа отравили 22 апреля\ ФОТО: Алиса Белкина
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По версии хозяйки псов, это сделала бабушка из-за того, что их собака украла у нее утку. Семья Белкиных переехала на Кубань год назад из Пермского края и поселилась в поселке Новопокровском. Муж с женой и двумя детьми разводили собак породы «Сибирский хаски», во дворе дома для них соорудили вольер. А еще собаки участвовали в выставках.

Всего у Белкиных жили 11 щенков и 3 взрослые собаки. Но две из них недавно погибли, а пятерых щенков отравили. Каким-то чудом малышей удалось спасти – их выходили. Теперь же семья винит в гибели псов своих соседей.

Потапу (слева) было полтора года, а Луне (справа) 3,5 года\ФОТО: Алиса Белкина

Потапу (слева) было полтора года, а Луне (справа) 3,5 года\ФОТО: Алиса Белкина

- Пес Потап сделал подкоп во двор соседки и утащил утку, - говорит Алиса Белкина, хозяйка собак. – Когда я увидела, решила, что 65-летняя бабушка-соседка придет ко мне за компенсацией. Даже деньги для этого приготовила, но та не обращалась. Я решила, если она не придет, на следующий день сама пойду к ней и отдам деньги. Но на следующий день утром вышла во двор с детьми, а там уже мертвый Потап лежал. У его рта была пена. Ему было всего полтора года. Мои дочери тяжело перенесли утрату, он был для нас как член семьи.

Собаку отвезли на экспертизу. И выяснилось, что смерть наступила из-за таблеток для лечения кашля. Хаски от них погибают за 1-2 часа, спасти животное от яда можно, вызвав рвотный рефлекс с помощью препаратов.

Отравили Хаски на Кубани: Луна и ее щенки.Источник: Алиса Белкина

Но как таблетку могла проглотить собака? Животное владельцы кормили специальным кормом. Потап всегда участвовал в выставках, поэтому на этом не экономили. Обычную еду не давали. Позже эксперты нашли в желудке пса куриное мясо.

Отравили Хаски на Кубани:Луна купается.источник Алиса Белкина

- Скорее всего, кусок мяса подкинули ночью через забор, когда мы спали, - продолжает Алиса Белкина. – Мы написали заявление в полицию на соседку. Но доказать, что именно она виновата, сложно. Сделать это мог любой прохожий. Аналогичный случай произошел днем 18 мая. Я вышла в вольер покормить вторую собаку Луну и ее щенков. Луна и 5 полуторамесячных щенят бились в конвульсиях. Позвонили ветеринарам, те сказали, как оказать первую помощь. Поставили всем уколы, которые вызвали рвоту. Щенят спасли, а Луна погибла. Отвезли ее на вскрытие, причина смерти от того же самого препарата.

Алиса Белкина разводит хаски много лет\ФОТО: Алиса Белкина

Алиса Белкина разводит хаски много лет\ФОТО: Алиса Белкина

После этого девушка не сомневалась, что виновата соседка. Вольер собак граничил только с участком бабушки. Никто другой не мог закинуть снова кусок куриного мяса, который опять нашли во время вскрытия.

Отравили Хаски на Кубани: Потап купается.Источник: Алиса Белкина

- Соседка мстила нам, что я обратилась в полицию, - продолжает Алиса Белкина. – Мы не хотим вернуть деньги за собак, не буду говорить, сколько они стоят, нам это не важно. Я хочу наказать виновника.

Луну отравили 18 мая\ФОТО: Алиса Белкина

Луну отравили 18 мая\ФОТО: Алиса Белкина

Тем временем полиция начала проверку по факту гибели собак. 65-летнюю соседку обвиняют по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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