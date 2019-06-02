Итальянский банк пожаловался на краснодарских судей, обвинив их в предвзятости

Крупные автоконцерны пожаловались в Следком, ФСБ, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей о том, что в Краснодарском крае они не могут нормально работать из-за судейского произвола. А вслед за компаниями Mercedes, Hyundai, Jaguar, Kia и Land Rover жалобу на служителей Фемиды Кубани подал и итальянский банк «Интеза». По мнению руководства финансового учреждения, предвзятость судей вынуждает банк поднимать ставки по кредитам и менять свои условия.

- У нас возникли сомнения в системной защищенности интересов иностранного инвестора, основанной на справедливом и объективном применении закона, - говорится в жалобе, которую подписал директор юридического департамента банка «Интеза» Александр Бардюгов. - Это побуждает пересматривать условия инвестиций: повышать ставки, сокращать объемы финансирования, доступные предпринимателям в регионе повышенного риска…Учитывая общий профессионализм судебного состава судов Краснодарского края, мы были удивлены признаками вынесения судом заведомо неправосудных актов.

Как оказалось, банк вынужден был пожаловаться на судей после того, как они вынесли решения, которые в финансовом учреждении считают неправомерными. Одно из заседаний было по лизингу оборудования для маслосырзавода из станицы Новопокровской. Через два года после того, как «Интеза» заключила договор с заводом, он обанкротился, а сумма долга перед банком была 14 млн руб. Пошли суды, на которых арбитражный управляющий требовал с банка за хранение оборудования 14,7 млн рублей. Причем банк это дело проиграл. Сейчас юристы «Интезы» пошли в кассацию.

Другое дело связано с женой бывшего директора краснодарского департамента строительства. Еще в 2014 году его супруга взяла кредит в банке для коммерческой деятельности. А когда ее муж ушел с должности, платить по счетам женщина перестала. Так как у семейной пары был заключен брачный договор, по которому женщина могла самостоятельно распоряжаться недвижимостью, на которую и брался кредит, начались суды. И этот документ признали недействительным. А сам экс-чиновник заявил, что был введен в заблуждение супругой. В итоге в суде «Интезе» заявили, что банк сам виноват, так как не изучил внимательно брачный договор. Это стоило финансовому учреждению 33,4 млн рублей.

Жалобу от банка в Генпрокуратуре, Следкоме и ФСБ получили и сейчас рассматривают. Пока

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