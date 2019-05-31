Мост на улице Суворова в Краснодаре будут ремонтировать полтора года

Мост на улице Суворова в Краснодаре в ремонте нуждается давно. У него «поехали» швы, потрескался асфальт, да и сами ограждения уже давно постарели. И вот власти Краснодара завили, что будут его приводить в порядок.

- Это уже четвертый важный путепровод, который мы капитально отремонтируем благодаря национальному проекту. - сказал на брифинге директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - Объем работ предстоит достаточно серьезный, но у нас уже есть опыт. Например, в предыдущие годы успешно завершили ремонт Садового и Офицерского путепроводов. К работам привлечена серьезная подрядная организация, которая выполняла ремонт и на других путепроводах, поэтому рассчитываем, что все работы они выполнят качественно и в срок.

Сейчас ведутся подготовительные работы по демонтажу гаражей и освобождению пространства в подмостовой части.

- Ремонт путепровода начнется уже 15 июня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара. - По графику его необходимо закончить через полтора года - к 1 ноября 2020 года. Но мы планируем сделать это раньше, если, конечно, будет позволять погода.

На путепроводе заменят тротуарные и бордюрные блоки, частично — балки пролетных строений, отремонтируют бетонные поверхности моста, заменят резиновые опорные части балок, укрепят несущие конструкции, уложат новый асфальт с устройством гидроизоляции, покрасят железобетонные поверхности.

Что важно, полностью движение на мосту не закроют. Сначала рабочие закроют половину моста (две полосы) на въезд в город при движении от Яблоновского моста, затем - в другую.

- На первом этапе будут закрыты две полосы в направлении улицы Мира - то есть въезд в город, - объяснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - Из четырех полос останутся две. По ним машины будут ездить в оба направления. Затем перекроют другую половину.

А чтобы водителям было удобнее ездить, пока мост ремонтируют, отрегулируют график работы светофоров.

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На время ремонта закроют съезд с моста на улицу Ставропольскую при движении из города. Попасть на нее можно будет, свернув с Суворова на Захарова, затем - на Постовую и по ней выехать на Ставропольскую.