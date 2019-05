«Деньги потратим на костюмы для наших коллективов»: в мэрии Анапы рассказали, почему отменили концерт Анастасии Волочковой

Мои любимые! Просто вопрос..Дяди и тети.. А вы так красиво можете? Ведь нет.. Но, могу научить. Клево? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #отдых #море