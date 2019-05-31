«Деньги потратим на костюмы для наших коллективов»: в мэрии Анапы рассказали, почему отменили концерт Анастасии Волочковой

Пока звезда русского шпагата Анастасия Волочкова активно готовится к визиту в Анапу, в городе назревает скандал. Ведь выступать прима должна была в городе во время открытия курортного сезона. Праздничный концерт запланирован на девять вечера и в мэрии анонсировали, что публику будут развлекать Анастасия Волочкова и Стас Костюшкин. Причем на их выступление деньги планировали выделить из муниципального бюджета. Даже провели аукцион на сайте госзакупок, который называется «Услуга по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой». Мэрии курорта это обходилось в 639 тысяч рублей за 17 минутное выступление балерины.

А тут вдруг разразился гром и в шпагат сели все! Мэр Анапы Юрий Поляков заявил, что не будет тратить муниципальные деньги на выступление примы. И поручил отменить электронные торги.

- У нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее, - заявил Юрий Поляков. - Если бизнесмены захотят сделать такой подарок анапчанам и отдыхающим – то возражений от нас не последует. Но расходовать на это бюджетные средства – недопустимо.

volochkova_art Мои любимые! Просто вопрос..Дяди и тети.. А вы так красиво можете? Ведь нет.. Но, могу научить. Клево? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #отдых #море

«Комсомолка» выяснила, что же все-таки случилось, и почему шпагаты балерины публика не увидит.

volochkova_art У нас тут во время репетиции вот так.. А у вас?

- Управление культуры города ввело мэра в заблуждение и разместило на госзакупках информацию, - сказали сайту «КП»-Кубань» в мэрии Анапы. – Хотя глава изначально не давал на это разрешение. А тут вдруг узнал, что заявка все-таки размещена. Анастасия Волочкова к нам приедет, но не 8 июня, а 9 числа. Она будет выступать со своей частной программой в городском театре. И билеты на ее шоу можно будет купить в кассах. А на открытии курортного сезона споет Стас Костюшкин – его визит оплатили местные предприниматели. Так что из бюджета муниципалитета на концерты звезд не будет потрачено ни копейки. А деньги, которые должны были потратить на выступлении балерины, пойдут на закупку костюмов и музыкальных инструментов для наших местных творческих коллективов.

А тем временем королева русского шпагата репетирует свое новое шоу «Балерина и клоун».

- Мы с добрым клоуном Николаем Челноковым и юной балериной Машенькой создали еще один номер для нашего спектакля «Балерина и Клоун», премьера которого 9 июня в Анапе, - написала у себя в Инстаграмм Анастасия Волочкова. - Любимый мною дорогой сердцу Краснодарский Край. Я служу ему своим творчеством с 2004 года. В театре Юрия Григоровича мне посчастливилось быть прима-балериной на протяжении пяти лет.

В новом шоу примы девочка Маша будет играть Волочкову в детстве.

volochkova_art В этот дождливый день мы с добрым клоуном Николаем Челноковым и Машенькой создали еще один номер для нашего спектакля Балерина и Клоун , премьера которого 9 ИЮНЯ в АНАПЕ. Любимый мною дорогой сердцу Краснодарский Край.

Получается, Анастасия Волочкова приедет все-таки в Анапу. Но будет выступать не на открытии курортного сезона, а на следующий день. И это будет не 17-минутное выступление, а целое шоу.