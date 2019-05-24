Большой педагогический форум откроет лето в «Орленке»

Участниками форума станут педагоги и вожатые 19-ти высших и пяти средних специальных учебных заведений, четырёх общественных организаций, руководители ВУЗов, обеспечивающих студенческую практику в «Орлёнке», команды 19-ти тематических партнёров первой летней смены.

В рамках мероприятия пройдёт образовательная выставка-презентация, которая представит все направления деятельности 10-ти детских лагерей «Орлёнка», его специализированные и авторские программы.

«В течение лета «Орлёнок» примет на отдых и оздоровление более 14000 ребят из всех регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Мы реализуем около 40-ка авторских и тематических образовательных программ, предоставив детям широкий спектр возможностей в различных направлениях деятельности: техника, спорт, туризм, волонтерство, творчество... Каждый ребёнок в «Орлёнке» получит возможность выбрать индивидуальный маршрут развития, научится ставить цель и выстраивать траекторию движения к её достижению», — прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В программе педагогического форума - профессиональные мастер-классы и творческие мастерские, презентация современных методических разработок и форм работы с детьми.

Кроме того, в ходе мероприятия планируется подписание соглашений о сотрудничестве с Московским государственным лингвистическим университетом и Московским государственным университетом пищевых производств.

Завершится педагогический форум большим орлятским кругом, который соберет всех участников события.