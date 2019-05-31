В Краснодаре камерный оркестр открывает сезон бесплатных уличных концертов

Этим летом в парках Краснодара можно будет насладиться не только шелестом листьев и пением птиц, но и звуками камерного «Премьер-оркестра», который 1 июня открывает сезон бесплатных уличных концертов. Выступления будут проходить по выходным в Чистяковской роще и Городском саду. В программе - легкая классика и вальсы, скрипичные и камерные пьесы.

Первый такой концерт «Премьер-оркестра» под руководством дирижера Даниила Червякова состоится 1 июня в 19 часов в Чистяковской роще, а 2 июня в это же время в Городском саду.

Расписание бесплатных концертов в парках Краснодара:

В Чистяковской роще - 8, 15 и 22 июня и 31 августа;

В Городском саду - 9, 16 и 23 июня и 1 сентября.

А 24 августа в колоннаде Городского сада состоится большой летний концерт симфонического оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств Кубани Дениса Ивенского.

НЕ ПРОПУСТИ!

Живую музыку можно будет услышать на площади у Музыкального театра 2 июня, когда в Краснодаре состоится фестиваль «Кубань играет джаз».

- Выступления артистов начнутся в 16:00 и продлятся до 22:30. Во время фестиваля гостей ждут викторины на знание джазовой истории, самые эрудированные получат пригласительные билеты на события в Музыкальном театре, - рассказали в пресс-службе ТО «Премьера».

Расписание выступлений 2 июня на площади у Музыкального театра:

Народный джазовый ансамбль «Контур», руководитель — Геннадий Чеботарев;

Джазовый оркестр «Армавир-BAND», руководитель Рамис Шахвердиев;

Эстрадно-джазовый оркестр Old School Band «Центра культуры и досуга Прикубанского внутригородского округа города Краснодара» под управлением Сергея Глухова;

Детский джазовый оркестр «Джем», руководитель — Роман Наумов;

Джаз-бенд «Диксиленд», руководитель — Виктор Ильин;

Эстрадно-джазовый оркестр Old School Band «Центра культуры города Краснодара» под управлением Владимира Козлова;

Джаз-бенд Государственного эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко, дирижер Михаил Готлиб;

Эстрадно-джазовый оркестр Краснодарского государственного цирка, руководитель Андрей Романов;

Хор Краснодарского края «Молодежка», художественный руководитель — народная артистка России Вероника Журавлева-Пономаренко;

Биг-бенд Георгия Гараняна творческого объединения «Премьера», руководитель — заслуженный артист Кубани Илья Филиппов.