Поборы по доброй воле: в детсаду Приморско-Ахтарска родители потратили 30 тысяч рублей на подарки педагогам

В мае в детсадах и школах традиционно устраиваются родительские собрания. Единственное, что взрослые твердо знают о них, - приходить на эти встречи нужно с туго набитым кошельком. Сдать деньги на выпускной своего чада, ремонт или просто нужды учреждения - знакомо многим мамам и папам. Правда, порой финансовый вопрос приводит к словесным баталиям между родителями, которые заканчиваются оскорблениями.

Рублевая песочница

Не все родители жалуются чиновникам, многие рассказывают о поборах в соцсетях. Так, одна из мам, чей ребенок выпустился в этом году из детсада в Приморско-Ахтарске, рассказала свою историю в Инстаграм.

- В наше время многие родители превращают детские праздники в бесконечную выкачку денег. Так в нашем садике на детский выпускной были следующие подарки - двум воспитателям сертификаты номиналом 5000 рублей каждому, няне - 3000, преподавателю кружка гимнастики, музыкальному и физкультурному работникам по 2000, подменному воспитателю - 1000, - перечислила Лилия З. - Кроме того, был подарок садику холодильник по просьбе заведующей. На него сдали несколько выпускных групп по 6000 рублей (стиль автора сохранен - Авт.).

Путем нехитрых подсчетов получаем 26 тысяч рублей. Но на этом еще не все.

- Всем работникам также цветы - всего 13 букетов по 500 рублей (плюс еще 6500 рублей - Авт.), - продолжает мама шестилетней девочки. - На отказ сдавать деньги на букеты, так как подарков куплено более чем достаточно, поступали оскорбления от родительского комитета группы.

В качестве подтверждения женщина приложила скриншоты переписки.

- Подавись ты этими деньгами, - написала в ответ одна из мам, занимавшихся организационными вопросами. - Без тебя справимся... Достали вы мелочные склочные бабищи (орфография и стиль автора сохранены - Авт.).

Финансовый вопрос привел к словесным баталиям между двумя мамами.

Сама Лилия позже объяснила «КП» - Кубань», что к заведующей или воспитателям у нее претензий нет, зато есть к родительскому комитету, который решает, что дарить всем и сколько денег нужно сдать.

По словам же второй стороны, ситуация обстояла иначе.

- У нас было родительское собрание, на котором мы решали, как отблагодарим детский сад. Педагоги уделяли нашим сыновьям и дочерям больше времени, чем мы. Они воспитывали, учили, развлекали. Для воспитателей мне, действительно, ничего не жалко. Именно поэтому мы решили подарить сертификаты. На самом собрании было семь или восемь человек из 25, где мы решили сдать по 2200 рублей. Отдельно сообщение об этом продублировала я в нашем чате. Никто против не был, в том числе и Лилия, - говорит «КП» - Кубань» Светлана В. - Эти деньги пошли не только на подарки педагогам, но и на выпускной детям. Приобрели глобусы в качестве подарков, закупили ленты и украшение для зала.

Что касается холодильника, то, по словам родительского комитета, инициатива купить новую технику была именно их. С прошлого праздника у руководства детского сада осталось 6 000 рублей. Мамочки решили добавить к этой сумме свои деньги и таким образом отблагодарить.

- Каждый родитель сдал по 109 рублей на холодильник. Не так много, если подумать. Когда же зашла речь про цветы, то Лилия наотрез отказалась сдавать. И стоит сказать в той переписке оскорбления были и в мой адрес, - объясняет Светлана. - Но в итоге все закончилось тем, что с нее деньги никто не требовал. Как собственно, и с еще нескольких родителей, которых не успела оповестить о сборе. Я просто доложила свои 1000 рублей и купила цветы. Позже вернуть потраченные деньги никого не требовала.

С миру по нитке - директору на ремонт

Деньги разделили и родителей пятиклассников в одной из школ станицы Елизаветинской. Там придумали, так называемые, минутки позора для тех мам и пап, которые не сдают средства на нужды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/712105" frameborder="0"></iframe> Мать пятиклассника просит других родителей не оскорблять ее на собраниях.

- Представители родительского комитета на каждом собрании при классном руководителе зачитывают фамилии тех, кто не раскошелился, и читают морали в их адрес. По отдельности, смакуя. Мой ребенок ходит в школу учиться, а не деньги сдавать. У него все необходимое есть, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама пятиклассника Яна. - На одном из последних собраний нужно было сдать 1500 рублей на ремонт. Я отказалась, и тут же меня стали оскорблять, называть халявщицей, которая пытается выехать за счет других. Но что делать, если я не могу сдавать такие суммы. Я поднимаю ребенка одна. И таких, для кого сумма неподъемная, - в классе много.

Не выдержав давления, женщина обратилась на горячую линию отдела образования.

- Я спросила, почему с меня в обязательном порядке требуют сдать деньги ремонт, и если отказываюсь, то получаю в свой адрес оскорбления. К чему это классовая борьба? Это же добровольное мероприятие. Не обязаны родители содержать школу, - недоумевает Яна. - К тому же, как выяснилось, часть здания школы, где учатся дети, и где нужен ремонт, не существует по документам. Оно - аварийное, под снос. Так почему же там проходят занятия? И я не боюсь, что моя принципиальная позиция, отразиться на успеваемости ребенка. Но если так случится, что сын начнет «скатываться», то я напишу заявление о профнепригодности педагогов, который не могут дать знания.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы пришли в храм знаний, а вам первым делом предлагают скинуться на нужды школы. Любые поборы с родителей и учеников незаконны! На все ремонты, умные доски и прочее оборудование школа получает деньги из бюджета. Если же с вас требуют скинуться на новый линолеум - звоните в местное управление образования и интересуйтесь, куда ушли выделенные средства.

Как правило, учителя сейчас не рискуют связываться с родительскими кошельками - даже за сбор денег на экскурсию. Поэтому все финансовые вопросы обычно передаются родительскому комитету, который и занимается выбиванием взносов на подарки, плакаты с формулами и правилами для кабинета.

Такие вещи тоже строго добровольны, поэтому не хотите - не платите. Единственное, что грозит вам и вашему ребенку в таком случае, - волна негатива от других родителей. Так что лучше вопросы решать полюбовно.