Квалификационная коллегия заявит о своем решении по поводу судьи, учинившей драку «на районе»

Сегодня, 31 мая, станет известно, применит ли Квалификационная коллегия судей Краснодарского края дисциплинарное взыскание по отношению к Светлане Дубовик, учинившей драку. Служительница Фемиды уже подала прошение о своей отставке из Динского районного суда. Но вполне возможно, что одной лишь отставкой ее коллеги в своем решении не ограничатся.

- Заключение комиссии по результатам проверки сведений опубликованных в сети интернет с участием судьи Динского районного суда Краснодарского края Дубовик Светланы Алексеевны намечено на 12.30, - гласит повестка ККС.

Напомним, Светлана Алексеевна ударом в лицо пыталась ее «убедить» отказаться от видеосъемки. Позже девушка обратилась с официальным заявлением в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="900" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/708418" frameborder="0"></iframe> Судья из Краснодарского края учинила драку на улице.соцсети

Что в действительности стало причиной конфликта с участием федерального судьи, пока сказать трудно.

- Мы живем в Динской на улице Набережная, 1. У нас тупик, небольшой проезд упирается в реку, два жилых дома принадлежат моему отцу и дяде, чужих не бывает, - прояснила ситуацию в соцсетях пострадавшая Людмила Пономаренко. - Около 18 часов 11 мая на белой «Киа Серато» к нашему двору вместе со спутницей подъехал сосед Давид Просий и начал неистово сигналить. Когда я вышла, он сказал, что хочет проехать к реке и потребовал, чтобы мы убрали стоящую в тупике машину. Я пыталась объяснить, что у нас нет ключей, но меня не хотели слушать.

Оба, по словам Людмилы, были похожи на пьяных. После многочисленных оскорблений в свой адрес девушка достала телефон и начала снимать все на видео.

На кадрах запечатлено, как судья яростно ударила своим телефоном по лицу Людмилы, поняв, как такая известность может отразится на ее карьере. И даже стала преследовать девушку до ее дома. Правда, вовремя остановилась, вспомнив, видимо, об ответственности за несанкционированное взятие чужих ворот. Людмила в это время призывала стать свидетелями хулиганства следивших за перепалкой строителей. А Светлана Дубовик в ответ вызвала кого-то по телефону, громко заявив о том, что у этих «свидетелей» «явно отсутствует гражданство».

Позже она предприняла последнюю отчаянную попытку «разрулить» ситуацию в свою пользу, заблокировавшись в машине. С заднего сиденья иномарки, пряча лицо, женщина по телефону требовала спасти ее от нападавших с автоматами, звонила в экстренные службы. Но в станице, где все друг друга знают, такая известность сыграла с ней злую шутку.