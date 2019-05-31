Больные зубы приводят к неудачам в личной жизни

Первое впечатление является решающим и влияет на качество жизни. Ежедневно мы встречаем разных людей. Одним отдаем предпочтение, а других - не замечаем. Или даже испытываем негативные эмоции без всякого повода. Но мало кто задумывался о том, что именно состояние полости рта во многом определяет этот выбор. И для того, чтобы стать уверенней, устроиться на хорошую работу, или начать пользоваться успехом у противоположного пола, необходимо поддерживать здоровье полости рта.

Многочисленные исследования подтвердили, что красивая улыбка и крепкие зубы для окружающих на подсознательном уровне являются своего рода сигналом о здоровье. Эта информация автоматически считывается в течение нескольких секунд после знакомства, а мозг выдает конечное резюме. Отношение к человеку складывается в зависимости от полученного результата, где здоровье неосознанно приравнивается к успешности, привлекательности и сексуальности объекта. Именно это объясняет, почему порой милые и воспитанные люди не только не привлекают нас, но и вызывают отторжение. Природа запрограммировала человека на поиск здорового партнера для продолжения рода, а крепкие зубы являются показателем состояния организма. Поэтому обладатели красивых улыбок непроизвольно чувствуют себя более уверенно и непринужденно в любой обстановке.

У «Дивии» есть уникальная особенность – здесь врачи борются за самые «безнадежные» зубы

Но дело не только в эстетике. Здоровье полости рта напрямую влияет на состояние организма в целом. Не обратив вовремя внимания на кариес, пародонтоз или иные стоматологические напасти, человек неизбежно столкнется и с другими болячками. Чтобы этого избежать, нужно регулярно посещать стоматолога. И тут главное – выбрать надежного профессионала, которому не страшно доверить свое здоровье. Или даже здоровье своего ребенка.

В Краснодаре себя отлично зарекомендовала стоматология «Дивия». Клиника предлагает полный спектр стоматологических услуг для детей и взрослых. От лечения молочных зубов, требующего особенно деликатного подхода к маленьким пациентам — с мультиками, подарками и играми, - до высокотехнологичного протезирования, которое возвращает человеку возможность вести полноценную жизнь и вновь улыбаться без стеснения. При этом пациентам больше не стоит бояться зубного кабинета – все процедуры проходят совершенно безболезненно.

В клинике работают великолепные врачи, каждый – настоящий ас в своем направлении, с уникальными знаниями и внушительным опытом. У «Дивии» есть уникальная особенность – здесь врачи борются за самые «безнадежные» зубы и почти всегда одерживают победу. И, что важно для пациента, «битва» эта происходит в максимально комфортной обстановке. В «Дивии» постарались создать все условия, чтобы человек мог расслабиться и позабыть о волнении. Поэтому многие краснодарцы проходят здесь лечение целыми семьями.

В клинике работают великолепные врачи, каждый – настоящий ас в своем направлении

- Каждый человек, который заботится о своем здоровье, хочет знать объективную информацию о способах решения его проблемы, а также получить квалифицированную помощь с гарантией, может прийти к нам, сравнить нас с другими клиниками и принять для себя решение. Мы даем эту возможность. Выбирать - это правильно. К сожалению, никакое самое дорогое и современное оборудование не заменит знания и умелые руки квалифицированного и опытного врача. Все европейские материалы, которые мы используем, отлично себя зарекомендовали и, конечно, имеют сертификаты. Наши главные принципы работы - безопасность и надежность лечения. Каждому желательно найти своего доктора, который будет наблюдать за его зубами в течение всей жизни. Среди моих пациентов много тех, кто лечились у меня детьми, а теперь приводят уже своих малышей, - рассказывает главный врач и основатель клиники «Дивия», специалист по эстетической, ортопедической стоматологии и ортодонтии Ирина Парахонская.

Терапевтическое и хирургическое лечение, профессиональная гигиена полости рта с восстановлением эмали, имплантация, исправление прикуса, художественная реставрация с помощью вкладок и виниров - словом, все, что предлагает передовая стоматология для здоровой и красивой улыбки, есть в «Дивии».

Среди базовых принципов клиники - доступность качественных услуг, поэтому для каждого пациента подбирается индивидуальное решение и наиболее удобная схема оплаты. Будьте уверены, улыбка вашей мечты вам по карману. К тому же «Дивия» регулярно делает приятные презенты пациентам и проводит выгодные акции, следить за которыми можно в соцсетях. На свою работу врачи дают гарантию до пяти лет при правильном уходе за зубами, а если речь об имплантатах, то на всю вашу долгую, наполненную поводами для улыбок жизнь.

Врачи клиники «Дивия» рекомендуют уделить внимание своей улыбке два раза в день не менее двух минут утром и вечером, ведь она не только ваша визитная карточка, но и возможность наслаждаться вкусной едой без дискомфорта, целовать любимых людей и не ограничивать себя в общении.

Словом, чтобы стать успешнее и привлекательнее в глазах окружающих, нужно заботиться о здоровье полости рта.

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