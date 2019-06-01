2019-06-01T09:11:30+03:00
Общество

В Новороссийске неизвестные увезли стройматериалы обманутых дольщиков с площадки

Охранник многоэтажки этому не помешал [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ЖК "Посейдон-1" власти обещали помочь достроить\ФОТО: АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийска»ЖК "Посейдон-1" власти обещали помочь достроить\ФОТО: АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийска»
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В Новороссийске в разгар дня со стройки ЖК «Посейдон-1» неизвестные демонтировали несколько секций забора, а еще краном погрузили на грузовики опалубку и стройматериалы. Хотя на саму стройку наложили арест. Жилой комплекс «Посейдон-1» возводила компания «Кубаньжилстрой» и обещала закончить стройку в 2017 году. В комплекс входили 8 многоэтажек с парковками и детскими площадками, но сделать это вовремя строители не успели. И сейчас 1500 обманутых дольщиков ждут квартиры. Многие из них заплатили сумму целиком, а другие платят ипотеку и снимают жилье. А застройщика судят, наложив арест на все стройматериалы ЖК.

В Новороссийске неизвестные увезли стройматериалы обманутых дольщиков с площадки.источник: АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийска»

- Нам не удалось выяснить, почему вывозят со стройплощадки имущество, на которое наложен арест, - сообщает АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийска». – Ведь это собственность дольщиков, которых обманула компания «Кубаньжилстрой», не достроившая дома. Мы обратились к гендиректору предприятия Наталье Штыковой, та ничего не ответила. Выяснилось, она тоже не в курсе, кто и зачем проник на территорию ЖК «Посейдон-1», который они до сих пор охраняют.

По факту вывоза стройматериалов со стройплощадки ЖК «Посейдон-1» полиция Новороссийска начала проверку. И выясняет, кто увез стройматериалы. К сожалению, это не единственный случай в городе. Поэтому администрация города создала «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийска», организация помогает достроить многоэтажки нерадивых застройщиков. 8 мая строители продолжили возводить ЖК «Одиссей». Поэтому дольщики ЖК «Посейдон-1» надеются, что им тоже помогут.

В Новороссийске неизвестные увезли стройматериалы обманутых дольщиков с площадки 2 часть.Источник: АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийска»

ИСТОЧНИК KP.RU

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