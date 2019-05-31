«На Кубани важно сильнее взаимодействовать с полицией»: политолог прокомментировал рейтинг мэров России, в который попали главы Краснодара и Сочи

Составляли рейтинг эксперты, которых специально отобрали для исследовательской работы. Это были политологи, социологи, экономисты, политические и общественные деятели, депутаты всех уровней, руководители СМИ и т.д. Они оценивали деятельность мэров по 8 критериям. За каждый ставили оценку: от минус до плюс 10 баллов. В итоге Евгений Первышов, глава Краснодара, 2 года подряд занимает 15 место в рейтинге. Его обогнали коллеги из Абакана, Южно-Сахалинска и Набережных Челнов. Поднялся с 23 места до 18 глава Сочи Анатолий Пахомов. Перед ним мэры Ставрополя и Красноярска. Лидером исследования стал глава Тюмени Руслан Кухарук, а позади него Сергей Собянин, градоначальник Москвы.

- В рейтинге 88 мэров столиц регионов, - сообщили нам в пресс-службе центр информационных коммуникаций «Рейтинг». – Проект нужен для поиска региональных лидеров мнений и создания трибуны, чтобы власти было проще взаимодействовать с субъектами. Исследования публикуем каждые 2 месяца. Для этого привлекаем только местных экспертов, отбираем их. Они анонимно заполняют анкету. Среди вопросов анкеты: коррупционные скандалы, качество услуг в сфере ЖКХ, качество муниципальных услуг, отношения с региональными элитами, отношение с депутатами гордумы, личное доверие к мэру, доверие народа к главе и прочие события, которые влияют на популярность градоначальника. Но оценивают критерии только с аргументами. Просто мнения мы аннулируем.

Евгений Первышов занял 15 место в рейтинге мэров\ФОТО: Филипп ЭС

Сочи вошел в рейтинг из-за его статуса, как проект федерального значения, куда направлялись большие средства для Олимпиады-2014, чемпионата мира по футболу в 2018-ом и гонок «Формулы-1». Подробности голосования в анкетах не показывают, ведь заполняют их анонимно. Но по желанию экспертов эти данные раскрывают. К сожалению, по Краснодару и Сочи информацию не опубликовали.

Анатолий Пахомов занял 18 место в рейтинге\ФОТО: Анатолий ЖДАНОВ

В администрации Краснодара на итоги рейтинга не отреагировали, зато оценили исследование в Сочи.

- За время правления Анатолия Пахомова успешно провели международные спортивные и культурные мероприятия, - сообщает сайт администрации Сочи. - За эти годы город был превращён в круглогодичный курорт. Построили 10 школ, 30 детских садов, около 10-ти парков и скверов, благоустроили набережные и пляжи. Наладили работу общественного транспорта, меняется автопарк, большинство автобусов с кондиционерами и пандусами…

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«В Краснодарском крае сложно работать»

Политолог Тимур Халилов рассказал сайту «КП»-Кубань», что места глав Краснодара и Сочи в этом рейтинге можно считать высокими. Ведь в Краснодарском крае сложнее работать по нескольким причинам:

- Во-первых, сюда мигрирует очень много россиян, - говорит Тимур Халилов. – Поэтому нужно создать условия для их жизни, повышать качество услуг и т.д. Во-вторых, край занимает большое место в геополитике – мы соседствуем с Республикой Крым, у нас проходят международные бизнес-форумы, встречи глав государств и спортивные мероприятия. Это налагает дополнительную ответственность. Добавим к этому туристический сезон. В Сочи он вообще круглогодичный. Поэтому здесь надо оперативно работать с МВД и ГИБДД, чтобы снизить преступность и аварийность на дорогах.