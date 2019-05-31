Краснодарская полиция задержала отморозков, вымогавших у подростков деньги в «Галерее»

Банда вымогателей орудовала в самом центре Краснодара на виду у сотен людей в охраняемом здании. Фантастика? Реальность! Их жертвами становились подростки. «Гоп-стоп» происходил по самым разным причинам, злоумышленникам мог просто не понравиться цвет волос случайного встречного. Откупиться можно было суммой в 500-600 рублей. О подобных случаях родители пострадавших молодых людей сообщали в соцсетях.

В итоге дело дошло до обсуждения в стенах городской администрации и полиция начала проверку. После этого к поискам негодяев подключилась и охрана ТРЦ.

- С начала года в УМВД по Краснодару поступило несколько обращений по поводу произошедшего в одном из торгово-развлекательных центров города — неизвестные молодые люди под различными предлогами пытались получить деньги от подростков, — рассказал начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В мае полиция взяла торговый центр под усиленное патрулирование, на месте постоянно дежурил инспектор по делам несовершеннолетних. Как говорят правоохранители, вместе с сотрудниками службы безопасности центра им удалось найти и задержать трех человек, которые, судя по всему, причастны к случаям вымогательства. Молодые люди не стали отрицать этого и рассказали, что полученные угрозами деньги поделили между собой.

- В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по результатам которой всем участникам указанных инцидентов будет дана правовая оценка. Подросткам, возможно допустившим противоправные действия в отношении других граждан, грозит постановка на профилактический учет в Отделе по делам несовершеннолетних Управлении МВД России по городу Краснодару, - добавили в полиции.

Сейчас меры обеспечения безопасности во всех гипермаркетах и торговых центрах Краснодара усилены. А в полиции просят сообщать о подобных случаях немедленно.

За последний год в ТРЦ краевого центра было зафиксировано более 900 различных правонарушений, в том числе, в отношении посетителей.