Игра по новым правилам: как изменится рынок недвижимости Краснодара с появлением эскроу-счетов

Совсем скоро наступит то, что застройщики ожидают с большой тревогой - обязательное введение эскроу-счетов. Это такой экономический ход, который с одной стороны гарантирует сдачу даже самого проблемного ЖК в эксплуатацию, а с другой приведет к повышению цены.

Почему? Потому что деньги по новым правилам застройщики будут брать не с дольщиков, продавая квартиры на этапе котлована и далее, а у банков. Всю сумму сразу. А деньги от продаж квадратных метров как раз и будут поступать на эскроу-счет, к которому компания получит доступ только лишь тогда, когда сдаст объект.

Подорожает ли недвижимость? Как изменятся правила игры на рынке? Что будет с ипотекой? На эти вопросы и не только ответили партнеры «Комсомольской правды».

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНОЙ?

В конечном итоге, это самый главный вопрос. Он волнует и продавцов, и покупателей. Последних даже больше, так как первые могут как-то влиять на конечные суммы.

- Начнем с того, что все строительные компании, готовность объектов у которых менее 30%, а доля заключенных договоров долевого участия (ДДУ) менее 10%, смогут работать только через счета эскроу в специально аккредитованных банках, - объясняет финансовый директор строительной компании ГИК Елена Кудинова. – Это однозначно отразится на цене за квадратный метр. Насколько? Я полагаю, себестоимость одного квадратного метра увеличится ровно на проценты и комиссии банка-партнера. Это раз. Во-вторых, себестоимость увеличится также за счет того, что застройщику будет не выгодно продавать жилье на «этапе котлована». Соответственно рынок увеличит цену продажи каждого метра.

С этими аргументами уже никто не спорит, их приняли как данность. Но должны же быть и плюсы в повышении цены. Иначе внедрение банков в цепочку «покупатель - застройщик» было бы абсурдным.

- Переход строительных компаний на проектное финансирование позволит банкам контролировать этапы строительства на более высоком уровне. В итоге количество долгостроев в регионе, да и вообще по стране, должно сократиться, а сделки между покупателями и застройщиками станут благонадежнее, - уверена руководитель направления ипотечного кредитования ПАО «Крайинвестбанк» Юлия Рубцова.

Сразу возникает вопрос, станут ли люди меньше покупать?

- На сегодняшний день наблюдается некое падение спроса, но это больше из-за недопонимания ситуации: какие объекты достроятся? В связи с изменением закона покупателю это непонятно. Если более глобально посмотреть на сложившуюся ситуацию, спрос на жилье, даже в Краснодаре, еще не превышает предложение. Стало быть, все будет покупаться, - уверена Елена Кудинова.

- Цены на жилье не могут расти постоянно: тот, кто хотел купить строящееся жилье, уже это сделал. В ближайшей перспективе застройщикам будет не целесообразно продавать несданные объекты с котлована по более низкой цене, поскольку воспользоваться средствами до сдачи дома в эксплуатацию они не смогут. Таким образом, можно прогнозировать снижение спроса на строящееся объекты недвижимости, - в тоже времена считает ипотечный брокер группы компаний «Аксис» Светлана Виноградова.

Количество ипотечных кредитов напрямую связано с объемом сделок по продаже жильяФото: Олег ЗОЛОТО

ЧТО БУДЕТ С ИПОТЕКОЙ?

Это вопрос весьма важен, потому что от процентов, установленных банками, будет зависеть спрос на квартиры. Ведь возможно, что финансовый сектор поднимет ставки из-за эскроу-счетов.

- Количество ипотечных кредитов напрямую связано с объемом сделок по продаже жилья. Если количество сделок вырастет, то вырастет и количество кредитов. Стали больше покупать квартир

зависит от того, насколько активно граждане захотят приобретать жилье на первичном рынке. Эскроу сделает этот рынок более привлекательным, соответственно, вырастет количество ипотечных кредитов, - рассуждает ипотечный брокер ЖИЦ Каян Лина Михеева. - Что касается роста ипотечных ставок, не вижу предпосылок, за последнее время ставки опустились и эскроу не окажет негативного слияния.

С ней согласна и Светлана Виноградова, ипотечный брокер группы компаний «Аксис».

- На мой взгляд, введение проектного финансирования никак не повлияет на процентную ставку для физических лиц по ипотечным продуктам. Как и прежде ставка по ипотеке будет зависеть от ключевой ставки Центробанка, - полагает она.

ЧТО ЗНАЧИТ «БАНКИ-ПАРТНЕРЫ»? МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ?

Начнем с первого. Банки становятся партнерами для тех застройщиков, кого они аккредитовали. По этой аккредитации потом заключат ипотечные договоры.

- А если у застройщика в банке открыто проектное финансирование, то процентная ставка за пользование кредитными деньгами, уменьшается, как правило, в два раза, при наличии на эскроу-счетах средств внесенных по ДДУ, покрывающих кредитные деньги, - объясняет финансовый директор строительной компании ГИК Елена Кудинова. – В итоге девелопер может предложить меньшую цену за квартиру.

Для клиентов плюс такого партнерства заключается в том, что банк может вместе с застройщиком провести совместные акции.

- Это могут быть ипотечные каникулы, субсидированная процентная ставка, - рассказывает ипотечный брокер группы компаний «Аксис» Светлана Виноградова. - Более того, клиенты от застройщика являются приоритетными - их рассматривают быстрее и они при определенных условиях могут получить небольшую скидку по процентной ставке. Так же девелопер может существенно сэкономить клиенту сопутствующие расходы в виде страховки, затрат на оформление и так далее.

БОЛЬШЕ ГАРАНТИЙ

В итоге можно точно сказать, что новая система финансирования строек понесет за собой подорожание квартир. Но, с другой стороны, люди получают гарантированную уверенность в своей покупке, они будут знать, что точно не купят воздух в долгострое.

МегаФон – цифровой партнёр «Деловых пятниц «Комсомольская правда – Кубань».