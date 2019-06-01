На Кубани в ДТП пострадали 9 человек

В Тимашевском районе рано утром 1 июня произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Сигнал об аварии поступил в 04:55, автобус Citroen столкнулся с автомобилем марки Land Rover. Это произошло на 10 км трассы Тимашевск - Приморск - Ахтарск в районе хутора Ленина. Автобус перевозил 15 человек, все из станицы Староджерилиевской, ехали в сторону Тимашевска для работы на полях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативных службах региона.

В результате аварии пострадали 9 человек, их направили в Тимашевскую ЦРБ. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, остальные шесть отпущены на амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани в ДТП погиб грудной ребенок. Полуторамесячную девочку перевозили без удерживающего устройства. Водитель превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги.

В результате происшествия трое человек, находившихся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Полуторамесячный ребенок, которого перевозили без удерживающего устройства, погиб на месте.