На Кубани пропала мать рэпера из группы «Триада»

В станице Тбилисской пропала мать участника группы «Триада». 75-летняя Афанасьева Евгения Николаевна 30 мая вышла из дома и отправилась в неизвестном направлении. С тех пор на связь с близкими она не выходила.

Сам исполнитель Нигатив у себя на странице в социальной сети опубликовал ориентировку на поиск матери и подписал ее: «Ребятушки, пропала мама!».

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Рост пропавшей 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, зелено-карие глаза. При ходьбе может сутулиться. Во что была одета женщина на момент исчезновения - неизвестно. У нее возможна потеря памяти.

Пост в поддержку исполнителя оказал его земляк, краснодарский музыкант, участник шоу «Песни» PLC. Он также попросил помочь с распространением информации о пропаже матери друга.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просьба обращаться по телефонам: 8 (938) 512-98-04, 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также известно, что утром 1 июня волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» отправились на поиски.