2019-06-01T18:30:16+03:00
Происшествия

Пассажиров столкнувшегося с грузовиком поезда Адлер – Нижневартовск отправили в Краснодар

Их разместили на вокзале, откуда они отправятся по маршруту следования [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: МВД по Республике АдыгеяФото: МВД по Республике Адыгея
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В субботу, 1 июня, около 15:20 на перегоне Шеджий – Энем-2 в Адыгее произошло дорожно-транспортное происшествие. Жертв среди пассажиров удалось избежать.

Как рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» ЛУ МВД России на транспорте Наталья Олефиренко, водителя, который находился за рулем MAN повело, он влетел в три опоры электропередач, а после столкнулся с поездом. Машинист пассажирского поезда АдлерНижневартовск применил торможение, но расстояние слишком маленьким и это не помогло.

- В результате столкновения загорелся грузовой автомобиль и один вагон поезда. Пожар удалось быстро потушить. Водителя грузовой машины доставили в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

- 189 пассажиров, которые находились в поезде № 346 Адлер – Нижневартовск, автобусами отправили в краевую столицу. Здесь их разместили на вокзале, где они будут ждать отправление по маршруту следования, - рассказали в пресс-службе СК ЖД.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции Тахтамукайского района, транспортной полиции и экстренных служб.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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