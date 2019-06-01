Машинист, его помощник и 13 пассажиров пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Адлере

В аварии, которая произошла сегодня, 1 июня, около 15:20 пострадали машинист, его помощник и 13 пассажиров. Они обратились за медицинской помощью на вокзале в Краснодаре.

Как рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» ЛУ МВД России на транспорте Наталья Олефиренко, водителя, который находился за рулем MAN повело, он влетел в три опоры электропередач, а после столкнулся с поездом. Машинист пассажирского поезда Адлер – Нижневартовск применил торможение, но расстояние слишком маленьким и это не помогло.

Фото: МВД по Республике Адыгея

- В результате столкновения загорелся грузовой автомобиль и один вагон поезда. Пожар удалось быстро потушить. Водителя грузовой машины доставили в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Причиной аварии стало нарушение водителем бензовоза ПДД.

- 189 пассажиров, которые находились в поезде № 346 Адлер – Нижневартовск, автобусами отправили в краевую столицу. Здесь их разместили на вокзале, где они ждут отправление по маршруту следования, - рассказали в пресс-службе СК ЖД.

Сейчас задержаны пассажирские поезда №116 Адлер – Санкт-Петербург, № 460 Адлер – Тамбов, №128 Адлер – Красноярск, №242 Адлер – Иркутск, №804 ласточка Имеретинский Курорт – Краснодар, № 801 ласточка Краснодар – Имеретинский Курорт. Пригородный поезд №6717 Краснодар - Горячий Ключ вернули на станцию Краснодар, отменили пригородный поезд №6717 Горячий Ключ – Краснодар.

Пассажирам , которые ждали больше 4 часов, предоставили питание и питьевую воду.

Ведомство старается сделать все возможное для введения поездов в график.

Всю оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.