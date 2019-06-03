Краснодарский край переходит на цифровое телевещание

На Кубани наступает эра цифрового телевидения. С 3 июня 20 федеральных каналов полностью переходят на цифровое эфирное телевещание. Это значит, что сигнал станет качественнее, а звук четче, при этом вещание останется бесплатным. При этом местные каналы продолжат вещать в привычном аналоговом формате.

Абонентов спутникового и кабельного телевидения перемены никак не затронут.

ВАЖНО

Для просмотра 20 бесплатных цифровых каналов потребуется телевизор, выпущенный не ранее 2013 года, и поддерживающий формат DVB-T2. Если у вас старый телевизор, то нужно будет приобрести цифровую приставку такого же формата, на это уйдет порядка 1000 рублей. Важно, чтобы устройство могло принимать как аналоговый, так и цифровой сигнал. Еще один вариант – приобрести новый телевизор, если вам это по карману.

КСТАТИ

Специалисты центра консультационной поддержки расскажут, как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения по телефону 8 (861) 262-25-13.

По всем возникающим вопросам также можно обращаться на федеральную горячую линию Российской телевизионной радиовещательной сети 8-800-220-20-02.

Пошаговую инструкцию настройки оборудования можно найти по ссылке.