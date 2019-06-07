В Краснодаре из-за закрытия мединститута 700 студентов могут остаться без образования

С 1 сентября Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования прекратит работу.

- В июне мы получим постановление о ликвидации вуза, с 1 сентября учебное заведение будет закрыто, - говорят в вузе.

Когда об этом узнали студенты, они создали петицию с требованием сохранить институт.

- Ликвидация учебного заведения повлечет за собой увольнение более 150 сотрудников, - написано в петиции. - А также лишит возможности получить образование более 700 студентов института.

Переводить без пяти минут медиков будут в краевые колледжи и вузы России. Для многих обучение влетит в копеечку. Позволить себе оплату и образования, и проживания смогут не многие. А потому уже сейчас студенты озадачены, что делать дальше.

- Несколько недель назад нам сообщили о том, что институт закрывается, - говорит студентка 3 курса института Елизавета Вишняк. - Защищать и получать дипломы придется в другом учебном заведении. Как я понимаю, все уже серьезно, это не просто слухи. Поэтому, будем пытаться в Ставрополе это сделать.

О том, что Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации, стало известно еще летом 2018 года. Заветный документ отказались выдавать в Рособрнадзоре. А все потому, что в августе вуз провалил проверку. Поскольку бессрочная лицензия есть, то обучать студентов в институте могут, а вот выпускать дипломированных работников - нет. Без аккредитации учебное заведение не имеет право самостоятельно выдавать документы установленного министерством образования образца. Именно такой требуется при приеме на работу.

- Для нас, конечно, это стало неожиданностью. За все годы существования института мы всегда получали аккредитацию, - говорят преподаватели вуза. - Вот и в этот раз мы так тщательно готовились к проверке, что были уверены – проблем никаких не будет. Но все же нашли, к чему придраться.

Приказ Рособрнадзора

К примеру, одной из основных претензий к вузу стало отсутствие предмета «Астрономии» в программе среднего образования. Якобы без знаний этой дисциплины назвать студентов полноценными медиками нельзя. Как же пациентов они будут лечить?

Что интересно, руководство вуза собиралось вводить астрономию с 1 сентября 2018 года. Но не успело. В августе их лишили аккредитации.

В экстренном порядке институт стал решать, что делать со студентами, у которых была на носу защита. В подвешенном состоянии находились 314 студентов. C трудом, но все же их распределили в другие учебные заведения для получения дипломов.

И вот, когда вуз вновь стал собирать документы, чтобы повторно получить аккредитацию, появились плохие новости. На этот раз учебное заведение хотят закрыть.

- Институт наш существует с 1992 года и считается одним из лучших в стране учреждений и является единственным вузом на Кубани, осуществляющим подготовку медицинских сестер с высшим и послевузовским образованием, - говорит заведующий кафедрой терапии с курсом педиатрии Юрий Борисов. - Наши выпускники востребованы, все главные медицинские сестры лечебных учреждений города и края учились у нас. Вуз уникален!

Здание, где учатся будущие медики, находятся в центре Краснодара.

По словам исполняющей обязанности проректора по учебной работе Лидии Рамоновой, ликвидировать институт хотят по нескольким причинам.

- Говорят, что у города нет потребности в подготовке медсестер, поскольку все лечебные учреждения переданы краю. Хотя в законе прописано: «если заказ есть, то мы, как автономное образовательное учреждение, обязаны его исполнить». Если же его нет, то мы просто продолжаем работать по своему плану, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Лидия Рамонова. – Еще один аргумент - нецелевое использование муниципального имущества, опять же, потому что у города нет заказа на медицинские кадры. Но изъятие нашего здания неправомочно, автономное образовательное учреждение не достигло своей цели, а потому мы можем работать дальше. Следующий пункт – отсутствие аккредитации, но и он не обоснован. В письме Рособорнадзора сказано, что это не является основанием для прекращения образовательной деятельности.

Со слов Юрия Борисова, представители мэрии уже официально объявили о закрытии вуза.