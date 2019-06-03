Кубанский судья попал в рейтинг самых крупных коррупционеров новейшей истории России

Бывший судья Арбитражного суда Краснодарского края Сергей Русов попал в рейтинг самых крупных коррупционеров новейшей истории России, составленный журналом Forbes. Взятка в 19 млн рублей, которую он получил в январе 2013 года, оказалась на 11-й строчке.

Экс-судья Сергей Русов

Рейтинг возглавили губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев и руководитель администрации Конаковского района Тверской области Виктор Крысов, которых поймали на еще более впечатляющих воображения суммах – от 1,46 до 5,6 млн долларов.

Судья Сергей Русов рассматривал иск администрации Сочи к компании «Россбан», которая сорвала сроки сдачи дороги в районе Веселое-Псоу на 122 дня. Власти курорта требовали выплаты неустойки в 575 млн рублей – 1% от стоимости работ за каждый день задержки. Тогда судья вызвал к себе представителя фирмы и предложил вынести решение в их пользу за 20 млн рублей. Мужчина согласился, но сообщил об этом в ФСБ.

Первую часть взятки – 1 млн рублей Русов получил в декабре 2012 года, а в январе 2013-го судью поймали с поличным при передаче 19 млн рублей. Русов свою вину не признал и называл себя «жертвой оговора». Тем не менее, он получил 10 лет в колонии строгого режима со штрафом в 200 млн рублей. Экс-судья обжаловал приговор и его срок был сокращен на год.

А судебные разбирательства закончились для компании благополучно и без взяток - ФАС постановила отказать в заявленных администрацией исковых требованиях.