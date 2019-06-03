Прямая линия с ООО "Краснодар Водоканал"

«Понимал, что рискует»: друзья рассказали о спецназовце, отдавшем жизнь за незнакомых парней

Никита Белянкин служил в новосибирском спецназе, воевал в горячих точках, но жизнь его оборвалась не на войне, а во время прогулки в Подмосковье