Прямая линия с ООО "Краснодар Водоканал"
Задавайте свои вопросы 7 июня с 15:00 до 16:00
В "КП" пройдет прямая линия с водоканалом
Изменить размер текста:
Прямая линия с ООО "Краснодар Водоканал"
- зачем нужно устанавливать счетчики?
- как передать показания приборов учета?
- почему нужно вовремя оплачивать услуги компании?
- что делается для улучшения качества предоставляемых услуг?
Эти и другие вопросы жители Краснодара могут задать специалистам ООО "Краснодар Водоканал" во время прямой линии, которая пройдет в редакции газеты "Комсомольская правда"-Кубань" 7 июня 2019 года с 15:00 до 16:00 часов по телефону (861) 997-7-997.
ИСТОЧНИК KP.RU