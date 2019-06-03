2019-06-03T14:10:38+03:00
Общество

Прямая линия с ООО "Краснодар Водоканал"

Задавайте свои вопросы 7 июня с 15:00 до 16:00
Иван ЕГОРОВ
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В "КП" пройдет прямая линия с водоканаломВ "КП" пройдет прямая линия с водоканалом
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Прямая линия с ООО "Краснодар Водоканал"

- зачем нужно устанавливать счетчики?

- как передать показания приборов учета?

- почему нужно вовремя оплачивать услуги компании?

- что делается для улучшения качества предоставляемых услуг?

Эти и другие вопросы жители Краснодара могут задать специалистам ООО "Краснодар Водоканал" во время прямой линии, которая пройдет в редакции газеты "Комсомольская правда"-Кубань" 7 июня 2019 года с 15:00 до 16:00 часов по телефону (861) 997-7-997.

ИСТОЧНИК KP.RU

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