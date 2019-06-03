Детей не пустили на площадку поиграть в футбол, потому что они «чужие»

- Честно говоря, с таким я сталкиваюсь впервые, - не может прийти в себя один из организаторов дворового детского футбольного турнира Денис Деулин.

К 1 июня, Дню защиты детей, они подготовились заранее: нашли одну из лучших детских спортивных площадок во дворе жилищного комплекса на улице Российской, созвонились с застройщиком, получили согласие от управляющих компаний, обслуживающих эти дома, расклеили объявление о турнире, пригласили юных участников со всего района.

- Спонсоры - ресторан и кафе - охотно согласились накормить мальчишек после футбола. Так мы собирались отметить их участие, - рассказывает он «КП» - Кубань». - Грамоты напечатали. В общем, все планировалось торжественно и полноценно.

Но в семь утра, когда участники начали подтягиваться к площадке на улице Российской, на встречу им вышли жильцы близлежащих многоэтажек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/712585" frameborder="0"></iframe> Детей не пустили на площадку играть в футбол, потому что они "чужие".! другой источник

- Дверь площадки оказалась под замком, хотя заранее никто из жильцов никакого протеста не выражал, - продолжает Денис Деулин. - Детей просто никто не пустил, сначала объяснив внезапно организованным ремонтом, а управляющая компания о нем ни сном, ни духом, но, когда жильцы начали буквально требовать детей убраться, все встало на свои места.

В этот момент за спинами организаторов уже стояли дети, не меньше 25-ти человек. Мальчишки накануне передавали из уст в уста, что намечены соревнования.

В 7 утра у площадки выстроилась цепь из людей

- Никто не стеснялся в выражениях при детях. Нас пихали и хватали, дело чуть до драки не дошло, - делится своими впечатлениями Юлия Понкратова. Несмотря на то, что она тоже житель этого микрорайона, женщина возмущена поведением взрослых. - Нам пришлось вызвать инспектора ПДН. Мы даже на видео записывали.

Юлию сразу оттеснили. Негодующие были в большинстве. И они тоже звонили в полицию.

- У нас свои дети есть, не надо нам «шанхайских», - аргументирует свою позицию на видео одна из протестующих.

Организаторам турнира пришлось вызывать полицию

Шанхаем здесь прозвали соседний проблемный микрорайон Музыкальный. И судя по всему, жильцы этого краснодарского «гетто» тоже теперь не в чести.

- В итоге нам пришлось убраться с этой площадки и найти альтернативу, - продолжает Денис Деулин. - Благо, такое место нашлось в соседнем жилищном комплексе. И пусть там не настолько четкая разметка и не так уютно, праздник удался.

В итоге дети все-таки сыграли в футбол

В полиции организаторам сказали, что действия жильцов сложно квалифицировать с точки зрения закона: площадка — придомовая территория. Сейчас они выясняют, кто является ее собственником.

Детей, как и хотели, наградили

Зато с точки зрения морали тут все предельно ясно — квартирный вопрос испортил людей.