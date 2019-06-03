Детей не пустили на площадку поиграть в футбол, потому что они «чужие»
- Честно говоря, с таким я сталкиваюсь впервые, - не может прийти в себя один из организаторов дворового детского футбольного турнира Денис Деулин.
К 1 июня, Дню защиты детей, они подготовились заранее: нашли одну из лучших детских спортивных площадок во дворе жилищного комплекса на улице Российской, созвонились с застройщиком, получили согласие от управляющих компаний, обслуживающих эти дома, расклеили объявление о турнире, пригласили юных участников со всего района.
- Спонсоры - ресторан и кафе - охотно согласились накормить мальчишек после футбола. Так мы собирались отметить их участие, - рассказывает он «КП» - Кубань». - Грамоты напечатали. В общем, все планировалось торжественно и полноценно.
Но в семь утра, когда участники начали подтягиваться к площадке на улице Российской, на встречу им вышли жильцы близлежащих многоэтажек.
Детей не пустили на площадку играть в футбол, потому что они "чужие".! другой источник
- Дверь площадки оказалась под замком, хотя заранее никто из жильцов никакого протеста не выражал, - продолжает Денис Деулин. - Детей просто никто не пустил, сначала объяснив внезапно организованным ремонтом, а управляющая компания о нем ни сном, ни духом, но, когда жильцы начали буквально требовать детей убраться, все встало на свои места.
В этот момент за спинами организаторов уже стояли дети, не меньше 25-ти человек. Мальчишки накануне передавали из уст в уста, что намечены соревнования.
В 7 утра у площадки выстроилась цепь из людей
- Никто не стеснялся в выражениях при детях. Нас пихали и хватали, дело чуть до драки не дошло, - делится своими впечатлениями Юлия Понкратова. Несмотря на то, что она тоже житель этого микрорайона, женщина возмущена поведением взрослых. - Нам пришлось вызвать инспектора ПДН. Мы даже на видео записывали.
Юлию сразу оттеснили. Негодующие были в большинстве. И они тоже звонили в полицию.
- У нас свои дети есть, не надо нам «шанхайских», - аргументирует свою позицию на видео одна из протестующих.
Организаторам турнира пришлось вызывать полицию
Шанхаем здесь прозвали соседний проблемный микрорайон Музыкальный. И судя по всему, жильцы этого краснодарского «гетто» тоже теперь не в чести.
- В итоге нам пришлось убраться с этой площадки и найти альтернативу, - продолжает Денис Деулин. - Благо, такое место нашлось в соседнем жилищном комплексе. И пусть там не настолько четкая разметка и не так уютно, праздник удался.
В итоге дети все-таки сыграли в футбол
В полиции организаторам сказали, что действия жильцов сложно квалифицировать с точки зрения закона: площадка — придомовая территория. Сейчас они выясняют, кто является ее собственником.
Детей, как и хотели, наградили
Зато с точки зрения морали тут все предельно ясно — квартирный вопрос испортил людей.
Вопреки всему детский футбольный турнир состоялся.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU