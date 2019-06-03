Работа после декрета - с корабля на бал

К этому важному этапу следует морально подготовиться, чтобы выход на работу не стал причиной стресса. Рекомендуется заблаговременно составить план действий.

Специалисты газеты «Городские Вакансии» провели анализ рынка труда Краснодарского края, побеседовали с местными работодателями и подготовили рекомендации для успешного трудоустройства после декрета.

Выход на работу имеет два пути развития: возвращение на прежнее место или поиск новой стези.

В первом случае работник вправе выйти из декрета в любой день, не дожидаясь пока ребенку исполнится 3 года, но следует заранее согласовать свое возвращение с работодателем.

Если используете все положенные по закону 3 года, то не забывайте, что сотрудник обязан прибыть на работу сразу после третьего дня рождения ребенка, буквально на следующий день. В противном случае неявка может быть расценена как прогул.

Во время декретного отпуска работодатель не имеет законного права вас уволить. Это возможно только в одном случае: если организация «приказала долго жить» и была ликвидирована. А вот по достижении ребенком трех лет наниматель может беспрепятственно разорвать трудовые отношения в предусмотренных законом случаях.

Работники хотят верить, что длительный перерыв не скажется на их карьере. Но суровая действительность способна разбить розовые очки. В реальности придется конкурировать с коллегами, которые не прекращали выполнять рабочие обязанности. После долгого времени «простоя» необходимо не только войти в рабочий ритм, но и восстановить нужную квалификацию.

Второй вариант развития событий подразумевает, что после декрета потенциальный работник ищет свою первую работу. Или он имеет за спиной трудовой стаж, но в связи с кардинальными изменениями жизненных обстоятельств, к примеру, переездом в другой город, не может выйти на прежнее место работы и подыскивает новое.

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Что тревожит работодателей - у страха глаза велики

На рынке труда существуют группы так называемых проблемных соискателей. Им не просто трудоустроиться, поскольку некоторые работодатели относятся к ним с изрядной долей скептицизма. Молодые мамы после декрета часто входят в подобную «фракцию» в силу устойчивого стереотипа. Основные опасения лиц, принимающих на работу:

сотрудники, имеющие маленьких детей, не смогут уделять выполнению рабочих обязанностей достаточно времени и сил;

они будут много времени проводить на больничном или постоянно брать отгулы по семейным обстоятельствам;

не сумеют отправиться в командировку или задержаться во время аврала.

Но главный страх работодателя заключается в том, что кандидат на должность во время декрета выпал из обоймы, утратив свои профессиональные навыки. А значит, будет «стрелять вхолостую» и не принесет необходимой пользы компании.

Задача соискателя пресечь все опасения и доказать профпригодность, умело продемонстрировав свои сильные стороны.

Что делать? Полезные советы

В процессе изучения рынка труда, работодателям из Краснодара и Сочи задавалось два вопроса: «Готовы ли вы принять на работу сотрудника после декрета?» и «Если нет, то почему?». На основе ответов были сформированы рекомендации, помогающие подчеркнуть плюсы и сгладить минусы претендентов.

Адаптация - стоит заранее решить вопрос с садиком или няней, чтобы ребенок успел привыкнуть к новой обстановке и распорядку дня.

Тайм-менеджмент - необходимо разработать оптимальную формулу времени, учитывая, что если раньше вы собирались на работу за 30 минут, то сейчас на двойные сборы и времени может уходить в два раза больше.

Сила знаний - следует пройти профессиональные курсы, проштудировать специальную литературу, чтобы быть в курсе последних тенденций в своей нише. Благо, что в эпоху интернета самообразование не требует особых затрат.

Состояние духа - надо рассматривать возвращение на работу не как выход из зоны комфорта, а в качестве трамплина для взлета карьеры.

Собеседование - не ударить в грязь лицом

Во время интервью с работодателем придерживайтесь следующей тактики:

делайте акцент на том, что за ребенком есть кому присмотреть;

продемонстрируйте, что вы в курсе ключевых изменений в своей профессиональной сфере;

грамотно задавайте вопросы по делу, показав знания и активную позицию.

Горящие глаза и неподдельная заинтересованность - ваш козырь. Пусть служба персонала отметит готовность и стремление к покорению новых профессиональных высот. Энтузиазм и желание работать - мощный аккумулятор для движения вперед даже по полосе с препятствиями.

Типичные ошибки - чего следует избегать

Много шума из ничего. Не нужно начинать немедленную рассылку резюме без должной подготовки. Вначале приведите себя в «тонус», обновите навыки и освежите знания. А также нелишним будет провести ревизию гардероба.

Все и сразу. Не игнорируйте вакансии с частичной занятостью - можно начинать с малого, чтобы в итоге прийти к большему.

Отрицание перемен. Надо понимать, что время не стоит на месте, поэтому заранее изучите уровни зарплат, требования и другую важную информацию.

В заключение генеральный совет - не стоит недооценивать себя. Декрет - не балласт, а важная веха в жизни, способная сыграть роль перезагрузки. Этот период может помочь разобраться в себе, грамотно сформировать цели и интересы, чтобы достойно двигаться вперед с холодной головой и горячей верой в себя.