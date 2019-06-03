2019-06-03T17:16:18+03:00
Общество

В Краснодаре судья назвал бездельниками людей, пишущих отзывы в интернете

Он готовится озвучить решение, удалять или нет негативные комментарии про врача-косметолога [аудио]
Ева Мур@kp_kuban
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После публичного заявления судьи сторона защиты намерена обратиться в квалификационную коллегиюПосле публичного заявления судьи сторона защиты намерена обратиться в квалификационную коллегиюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В очередной раз негативные отзывы на сайте про докторов стали поводом для судебного разбирательства. На этот раз с иском обратился врач-косметолог Станислав Демидов. И несмотря на то что из 70-ти комментариев только 4 человека высказались с резкой критикой, врач через суд требует удалить и их.

- Я считаю, что в принципе люди, которые пишут отзывы на разного рода интернет-ресурсах — это просто бездельники, которым заняться нечем, - аргументировал свое отношение к процессу судья Виктор Дворников и отложил рассмотрение дела.

После публичного заявления судьи сторона защиты намерена обратиться в квалификационную коллегию.

Судья Виктор Дворников назвал людей, оставляющих отзывы на сайтах, бездельниками

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- Нам не совсем понятно, какое право есть у служителя Фемиды так огульно называть людей. Кроме того, разве профессиональная этика не требует судью быть объективным, а не высказывать свое личное мнение?! Где же беспристрастность суда? - пояснил «КП» - Кубань» врач, представляющий в суде интересы сайта, Николай Чернышук. - Помимо жалобы в коллегию, мы собираемся заявить в процессе отвод судье.

Кстати, на днях в Арбитражном суде Краснодарского края на днях слушалось аналогичное дело. С иском удалить нехорошие отзывы о себе с сайта просили в московской косметологической клинике «Бьюти Доктор».

- В удовлетворении заявленных требований отказать, - решил коллега по цеху Виктора Дворникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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