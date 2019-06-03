«Хочу расставить точки над i»: Алана Мамаева пройдет тест на полиграфе по поводу наркотиков

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана решила пройти проверку на детекторе лжи. Об этом она сообщила в своем Инстаграм.

- Завтра, 4 июня, в 15:00 я пройду полиграф на тему «видео под наркотиками» по адресу улица Маросейка 10/1, стр. 3 в Москве. Расставим все точки, – написала Алана Мамаева.

По этому адресу находятся две организации: частный медицинский центр, а также коллегия адвокатов.

Поводом же для теста стал старый ролик, который появился в Сети пару лет назад. На видео модель просит «кокс» у снимающего видео парня в обмен на телефон. Правда, после того, как запись начала гулять в интернете, Алана Мамаева не раз объясняла, что это была всего лишь актерская игра, сам же ролик - шуточный.

По всей видимости, многие подписчики по-прежнему продолжают донимать ее вопросами на тему наркотиков, поэтому Алана решила раз и навсегда закрыть эту тему.

- Хочу, чтобы, наконец, все поняли, что видео постановочное! - ответила одному из комментаторов Алана.

Сами же подписчики модели не видят смысла в том, чтобы доказывать это.

- Зачем кому-то что-то доказывать и тем более выносить это на общественность, детектор, поверь, ничего не изменит, - написал жене футболиста один из пользователей. - Одни скажут, что купила экспертов, другие, что хорошо подготовилась.

Напомним, осенью прошлого года Алане поступали сообщения с угрозами с незнакомого номера. Модель не побоялась и опубликовала скриншоты переписки с неизвестным в своем Инстаграм. Из сообщений было видно, что некий человек просит денег от Мамаевых, иначе он опубликует компрометирующие фото, видео и переписки, выгруженные с телефонов Павла и Аланы.

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