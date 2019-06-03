2019-06-03T19:08:06+03:00
Происшествия

«Это жестокое обращение с животными!»: депутат Госудмы возмущен роликом, на котором орангутан сидит в тесном вольере

По словам директора краснодарского Сафари-парка, прокуратура не нашла нарушений [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: vk.com/safari_parkФото: vk.com/safari_park
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В Сети обсуждают видео, которое записала одна из жительниц Краснодара во время посещения местного Сафари-парка. На кадрах видно, как находящийся в клетке орангутан пытается дотянуться до травинки, чтобы сорвать. Но просунуть лапу между прутьями у него не получается.

- Будка, иначе сказать нельзя, куда помещены два очень крупных орангутана. Помещение застеклено по периметру. Учитывая, какая сейчас жара, стекла запотели от духоты, - возмутилась Альбина Велкова. - Нижняя часть загона - деревянные рейки. На видео один из орангутанов пытается дотянуться до травинки. Жаль, что не видно его глаз, у меня сердце кровью обливалось. Такая там была тоска, просто кошмар.

После того, как ситуация получила огласку, многие краснодарцы просят проверить условия содержания животного в зоопарке. Более того, роликом заинтересовался депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Орангутан в Сафари-парке Видео: instagram.com/alibi_alibi.

- Огромное количество обращений поступило по ситуации в Краснодарском крае, - сообщил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов. - Видео в дополнительных комментариях не нуждается. А вот в проведении проверки и реакции со стороны надзорных ведомств и ветеринарных служб - очень даже.

Запросы, по словам депутата, уже направлены. Также слуга народа связался с краснодарскими коллегами и попросил взять ситуацию на контроль.

- Очень жаль, что реакция некоторых ведомств на факты подобного обращения с животными, которое вполне может быть квалифицировано как жестокое, наступает только после общефедерального резонанса, - добавляет Владимир Бурматов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

- Сегодня к нам приходила прокуратура, однако нарушений найдено не было, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» директор краснодарского «Сафари-парка» Марио Абурмаилех. - Площадь вольера, где был снят орангутан, - 180 квадратных метров, высота потолков - около шести метров. Разделено помещение на две зоны - зимнюю и летнюю. Есть даже система кондиционирования. Снизу, откуда девушка снимала, находится вентиляция. Это металлическая конструкция, а не деревянная, как сказала посетительница.

Этот самец, по словам Марио Абурмаилеха, часто высовывает лапы в отверстия, чтобы поиграться.

- Животное живет в парке более 10 лет. В вольере орангутанов двое - это пара, - добавляет директор краснодарского «Сафари-парка». - К сожалению, она не выставила полностью видео, записала ролик лишь с одного ракурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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