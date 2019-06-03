Ливень в Краснодаре 3 июня 2019 года: подтоплены улицы, повалены деревья, перестал ходить транспорт
Прогнозы метеорологов сбылись - в понедельник, 3 июня, на Краснодарский край обрушилась непогода. Жуткая жара днем понемногу стала спадать, небо затянули тучи и зарядил дождь. В нескольких районах региона прошел залповый ливень с грозой.
После удара стихии из берегов вышла река Аргош в Отрадненском районе края. Из-за разгула стихии в станицу Передовую вошла большая вода, которая подтопила улицы и огороды населенного пункта.
Подтопление в станице Передовой 3 июня.
Одна из жительниц станицы успела запечатлеть стихию. На кадрах видно, как мощный поток грязи распахнул ворота и затопил двор. Известно, что повреждены постройки у двух хозяев. Однако, по данным спасателей, в дома станичников вода не зашла.
- Произошел подъем уровня реки Аргош. В результате чего подтоплены четыре придворовые территории и 15 огородов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - После прекращения дождя - вода в станице пошла на убыль.
Кроме того, градом повреждены две ветхие крыши на улицах Колхозной и Мичурина в станице Передовой.
Ливень в Передовой Видео: vk.com/otradnaya_today.
Стихия обрушилась и на Краснодар. Здесь ударил залповый ливень с градом. А еще поднялся ураганный ветер. Непогода бушевала около 15 минут, однако успела натворить дел.
По словам жителей города, в районе стадиона «Кубань» на улице Железнодорожной на контактную сеть упало дерево. Из-за этого остановилось движение сразу семи трамваев. Речь идет о тех вагонах, которые следуют по маршрутам № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22.
Фото: krd.ru
Еще один аналогичный инцидент произошел в районе улицы Сормовской.
Фото: krd.ru
Информации о пострадавших нет. Однако деревья серьезно повредили несколько легковых автомобилей.
Фото: krd.ru
Ливень подтопил несколько улиц. Вода стояла и на дорогах в центре Краснодара.
Ливень в центре Краснодара. Видео: instagram.com/krasnodar_kray/.
Из-за непогоды в столице Кубани привели в готовность спецтехнику, специалисты готовы выехать для устранения последствий сильного дождя с ветром.
- По городу дежурят 12 вакуумных машин, готовых приступить к ликвидации подтоплений, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. - При необходимости количество откачивающей техники может быть увеличено до 20 единиц. По данным на 17.30, подтоплений не зафиксировано, проезд автомашин обеспечен по всему городу.
Видео: instagram.com/krestina_kn/.
ВАЖНО!
До конца суток 3 и 4 июня в Краснодарском крае, исключая Черноморское побережье, действует экстренное предупреждение. Синоптики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.
В случае возникновения ЧС, звоните по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»