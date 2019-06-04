«Ушла из больницы и не вернулась»: в Новороссийске пропала пациентка, а врачи не били тревогу

59-летняя Наталья Лысогорова из Новороссийска два года назад перенесла инсульт. После этого она ушла с работы – трудилась тальманом в порту города и стала страдать провалами памяти. Женщина могла заблудиться в городе, поэтому с ней всегда находился кто-то из родственников. В конце января она легла в инфекционную больницу с воспалением легких. Ее дочь Ольга (имя изменено) не смогла находиться все время рядом с мамой, поэтому предупредила врачей, чтобы те звонили ей, если женщина будет собираться на прогулку.

Когда Наталья Лысогорова вышла на улицу, дочь предупредили. Женщина вышла во двор и не вернулась. Врачи позвонили Ольге, та нашла маму на территории медучреждения и вернула ее в палату. Второй раз Наталья легла в больницу с пневмонией 29 апреля. А 7 мая вышла оттуда и не вернулась. Позже ее тело нашли в заброшенном недостроенном здании на виноградниках – в нескольких километрах от больницы. Теперь дочь обвиняет заведующего отделением, что тот не сообщил ей о пропаже матери.

Наталья Лысогорова ушла из больницы 7 мая и не вернулась\ФОТО: Ольга Стенцова

- Я с семьей и мамой жили вместе в двухкомнатной квартире, - рассказывает дочь умершей Ольга Стенцова. – Она не хотела лечиться и ей не нравилось в больнице, поэтому убегала. Первый раз это случилось в начале февраля. Она проходила курс от воспаления легких и неожиданно для нас пришла домой в куртке и тапочках. Мы ее вернули, а затем мама поправилась и ее выписали. Позже она снова заболела пневмонией. 29 мая ее положили в инфекционку. На следующий день мама опять пропала, мне позвонили врачи, и я ее нашла во дворе больницы. Практически тоже самое случилось 5 мая. Врачи обнаружили ее во дворе лежащей на земле с разбитым лицом. Медики наложили 5 швов на подбородке и лбу, затем вернули в палату

По словам Ольги, 7 мая случилось то же самое, только в этот раз медики об исчезновении не сказали. Дочь звонила матери 7 и 8 мая, та брала трубки и говорила, что находится в больнице и все хорошо. 9 мая Ольга решила навестить маму в больнице, но в палате лежали только ее вещи.

- Мы обыскали все 7 этажей больницы и дворы, нигде маму не нашли, - продолжает Ольга. – Я спросила медсестер, почему не позвонили. Те сказали, что о пропаже 7 мая им сообщила соседка по палате. Медики позвонили на КПП охраннику, но тот ответил, что такая женщина прошла мимо несколько минут назад. После этого обратились к заведующему отделения, тот сказал, что позвонит родственникам, но этого не сделал.

Ольгу возмущает, как медики вообще могли потерять пациента, если ей назначен курс лечения, а больных регулярно смотрят врачи во время обхода. Тем более она не просила врачей караулить свою маму в палате и предупредила об этом сотрудников больницы. Мол, звоните, живу рядом, приеду. Выяснилось, что женщина ушла с 16 до 19 часов во время гостевого визита. В это время открывают один из входов в больницу, через который можно легко выйти из учреждения.

- Мы обратились в полицию и поисковые отряды, - продолжает Ольга. – Всего нам помогали около 7 человек, подключились друзья. Мы прочесывали местность, обзванивали морги и т.д. Потом попросили знакомого сделать пеленгацию телефона мамы. Мобильник у нее был старый и кнопочный, поэтому система нам показала участок в несколько километров, а не точные координаты. Круг поиска сузился до виноградников ближе к поселку Федотовка. Там мы искали маму 4 дня, но не нашли. Обратились в полицию, что вот у нас есть данные, помогите. Те ответили, что мы работаем только по достоверной информации, а это неподтвержденные данные. В итоге 18 мая я нашла ее лежащей на камнях в заброшенном здании на виноградниках. Приехали следователи и судмедэксперты, которые причиной смерти назвали сердечный приступ. Дату смерти назвали 12 мая.

После этого женщина пожаловалась в минздрав края и написала заявление в следственный комитет, затем хотела получить объяснения от заведующего отделения. На встрече врач извинялся и пообещал начать внутренне расследование. Ольга Стенцова не хочет, чтобы это осталось безнаказанным. В инфекционной больнице №3 Новороссийска ситуацию не комментируют. Тем временем следователи начали проверку и не нашли признаков насильственной смерти Натальи Лысогоровой.