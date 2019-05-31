Страсти по вышке: стоит ли бояться базовых станций

Сегодня мир стал настолько динамичен, что без телефона, смартфона, планшета или ноутбука невозможно полноценно жить. Обычный смартфон в экстренной ситуации может заменить стационарный компьютер. Благодаря этому маленькому помощнику можно решить массу рабочих вопросов, написать письмо, забронировать отель, купить билет на самолет, установить связь со спутником, сделать широкомасштабный снимок и многое, многое другое. Но все это возможно только при устойчивом сигнале. Нет сигнала – нет жизни. А источником жизни мобильника является радиовышка или так называемая базовая станция.

Как появились мобильники

Первый мобильный телефон выпустила компания Motorolla в 1983 г.

Аппарат был довольно громоздким и весил 800 г, а аккумулятор мог продержаться всего 35 минут разговора. Но для того времени это был настоящий прорыв. Вскоре компания усовершенствовала телефон, но на пятки стали наступать конкуренты. И в 2000-х годах на рынке появились первые телефоны с операционной системой, ставшие родоначальниками современных смартфонов – мобильной версии персональных компьютеров. В России первые мобильные телефоны появились в 90-х и были встречены на ура. Поначалу доступные только обеспеченным гражданам, вскоре мобильники стали достоянием широких масс, а сотовая связь из крупных городов добралась даже до удаленных поселков Чукотки и Магаданской области.

Фото: Ольга Мартынова

Но вместе с приходом новой эры мобильных коммуникаций появились и новые фобии.

Не так страшна мачта, как родная микроволновка

Чтобы сигнал смартфона был устойчивым, а мобильный интернет «летал», нужно обеспечить хороший сигнал. Для этого операторы сотовой связи устанавливают радиовышки. Чем гуще сеть таких станций, тем устойчивее сигнал. А значит, пользователи имеют надежную мобильную связь и сверхскоростной интернет. Многие кубанцы, особенно жители новых микрорайонов и отдаленных станиц, жалуются на «плохую связь». Но при этом есть и те, кто против установки базовых станций.

- Мы с мужем хотели купить квартиру на последнем этаже в доме с разноуровневыми крышами. Но теперь понимаем, что на крыше нашего дома могут установить радиомачту. От нее же вредное излучение, а мы планируем ребенка. Поэтому сейчас присматриваем другие варианты», - рассказывает жительница Краснодара Екатерина Ярцева.

Но чаще всего «вредных излучений» боятся краснодарцы пожилого возраста, большинство из которых женщины.

- От этого излучения голова болит, тараканы дохнут и деревья погибают. Поэтому я против вышек в жилой зоне. Пусть за городом ставят», – безапелляционно заявляет пенсионерка Наталья Тарасенко.

Молодое поколение относится к телевышкам гораздо лояльнее.

- Если излучений бояться, надо, прежде всего, выкинуть китайские микроволновки. Вот откуда «фонит» из всех щелей. Отсутствие радиовышек опаснее – ничто так не портит нервы, как медленный интернет, - смеется студент Максим Аверченко.

Фото: Ольга Мартынова

Корреспондент КП решил разобраться, насколько опасна радиовышка и как себя обезопасить от излучения, ведь отказаться от использования смартфона уже невозможно.

Мудрые и вездесущие правила СаНПиН не обошли вниманием и эту тему. Итак, согласно нормам, предельно допустимая плотность потока энергии базовой станции составляет 10 мкВт/см2. По мнению специалистов, учитывая мощность радиовышек, излучение совершенно безопасно уже на расстоянии 30 метров. По законам физики оно угасает пропорционально квадрату расстояния. Иными словами, на расстоянии 2 метров ослабеет уже в 4 раза. Кроме того, оконное стекло и стены дома (особенно панельные с металлической арматурой) в разы уменьшают излучение. Если антенна установлена на крыше дома, владельцам квартиры и вовсе нечего опасаться, поскольку область под антенной находится в «мертвой зоне», куда вообще не распространяется сигнал.

Кроме того, перед установкой каждой вышки сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля производят замеры излучения и дают соответствующее заключение. Без этого свидетельства ни одна радиомачта не может эксплуатироваться.

Возвращаясь к предложению «вынести все вышки за город» стоит отметить, что это не только не решит проблему интенсивности излучения, но и усугубит ее. Поскольку для того, чтобы обеспечить сигнал, базовая станция будет работать на полную «катушку». Мощность вышек в жилых объектах напротив искусственно снижается, чтобы они не мешали работать друг другу.

И самое главное – как оказалось, большую опасность для человека представляет не базовая станция, а мобильный телефон. Для соединения с базовой станцией несколько раз в минуту аппарат производит электромагнитное излучение и интенсивность его сильнее, если поблизости нет радиовышки. Однако не спешите переходить на старые добрые дисковые домашние телефоны. Сегодня вокруг нас ежедневно работают десятки приборов с ещё большим излучением. Но все они находятся в пределах допустимого значения при их правильном использовании.

Фото: punkty-priema

ЧТО ДУМАЮТ ВРАЧИ

Главный врач ООО «Региональный медицинский центр психического здоровья доктора Косенко», Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, герой труда Кубани Виктор Косенко считает, что любые фобии нельзя игнорировать. Даже если они связаны с установкой антенн.

- В любом случае эти страхи не надуманы. Фобии могут быть разного происхождения – вызваны они бытовыми причинами или тяжелыми психическими патологиями. Дело в том, что магнитные колебания от радиовышек имеют место быть. Пусть и небольшие – я называю их «гомеопатические». Влияют же на людей магнитные бури. И чаще всего этому подвержены люди с психоорганическим синдромом, т.е. перенесшие черепно-мозговые травмы или иные патологические процессы. Эти люди, как правило, реагируют на изменение температуры, на духоту, на колебания погоды. Таких людей называют метеозависимыми.

Неспроста под высоковольтными линиями запрещено строить жилье. Радиовышки также производят определенное излучение, которое, превышая установленные нормы, может нанести вред здоровью. Поэтому излучение каждой базовой станции должны контролировать специалисты Санэпидемнадзора, чтобы его интенсивность не превышала предельно допустимые нормы, установленные СанПиН, - считает доктор.

По мнению врача, некоторые люди подвержены психофизическим факторам – это самовнушение, самонакручивание.

- Чаще всего это проявляется у пожилых людей со склеротическими нарушениями, страдающими гипертонией и иными возрастными изменениями после 65 лет. Они наиболее болезненно воспринимают соседство радиомачт. Если подобные фобии, вызывающие колебания настроения, головные боли, бессонницу и другие проявления начались у подростка, взрослого или пожилого человека, обязательно надо обратиться к психотерапевту или психиатру. Ведь такое состояние может стать спусковым механизмом, который вызовет серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому только специалист должен определить, чем вызвано такое состояние – присутствием радиовышки или патологическим состоянием организма, - подчеркнул Виктор Косенко.

Врач маммолог-онколог кафедры радиотерапии и радиологии Российской медицинской академии профессионального образования (РМАНПО г.Москва), кандидат медицинских наук Чингиз Мустафин считает, гораздо больше время приносит отсутствие радиовышки.

- Если нет телефонной связи и в экстренной ситуации невозможно вызвать скорую помощь, человек может умереть. Поэтому отсутствие сигнала приносит несопоставимо больший вред, чем присутствие мачты. Все предметы в мире являются источником электромагнитного излучения, в том числе и сам человек. Все зависит от плотности потока этого излучения. Если базовая станция установлена с соблюдением всех параметров, регламентированных надзорными органами, она совершенно безопасна для человека, - сообщил доктор.

ЧТО СКАЖУТ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ

Фото: Ольга Мартынова

Каждой антенне – по паспорту

Заместитель начальника отдела организации деятельности службы Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова рассказала, что ни одна радиовышка не может быть установлена без разрешения ведомства.

- Для установки вышек в краснодарские надзорные органы обращаются организации, имеющие лицензии на эту деятельность. Специалисты Роспотребнадзора обследуют, сколько и какие антенны установлены на передающих устройствах, какова их мощность. Словом, что за оборудование «навешано» на эти мачты, ведь установить на них можно много чего. Если базовая станция соответствует всем нормативам, мы даем разрешение на ее установку. Поэтому все базовые станции, установленные на нашей территории, в том числе жилых районах обязательно проверяются специалистами Роспотребнадзора и имеют все разрешительные документы. Без такого разрешения никто ничего не установит. Отдел физических факторов строго контролирует эту деятельность.

ЧТО ПРОКОММЕНТИРУЮТ ТЕЛЕКОМ-КОМПАНИИ

Как оказалось, крупный сотовый оператор считает такой строгий контроль вполне оправданным. Директор МегаФона по Краснодарскому краю и республике Адыгея Игорь Остатюк уверен, что порядок в этой сфере пойдет на пользу и абонентам, и операторам. Ведь густонаселённый Краснодарский край имеет много ландшафтных и урбанистических преград для работы сетей связи. Поэтому оборудование должно не только эффективно работать, но и соответствовать нормам безопасности.

Фото: Иван Семенец

- Очень часто по просьбе наших клиентов мы усиливаем возможности связи в отдельных микрорайонах или локациях: торговые комплексы, госучреждения, гостиницы, и другие). Для этого ставим фемтосоты (маломощные и миниатюрные станции сотовой связи) на зданиях малой высотности и других разрешённых законом площадках. С развитием технологий оборудование, которое раньше было высоко на крышах, просто стало заметнее, а число наших базовых станций и фемтосот – больше. При этом все наши поставщики оборудования – компании с мировым именем и со всеми необходимыми сертификатами соответствия.

Наша задача в совместной работе с властями Краснодарского края в том, чтобы имеющиеся у МегаФона технологии приносили пользу всем жителям городов и малых населённых пунктов, делали их комфортнее для жизни и развивали краснодарскую цифровую экосистему. Это невозможно без постоянного расширения и модернизации сетей связи и установки новых наших объектов. Отмечу также, что тех, кто отрицает преимущества мобильной связи в сотни раз меньше, чем просьб усилить сигнал в их районе или поставить новую базовую станцию. Мы фиксируем это как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах края, - отметил Остатюк.

А ЧТО НА ЗАПАДЕ…

Мобильной связью пользуются жители многих государств мира. Поэтому в каждой из этих стран существуют свои нормы безопасного излучения. Оказалось, что на фоне западных коллег Россия выглядит перестраховщиком со своей нормой максимального излучения 10 мкВт/см2. Так, в Чехии, Польше, Испании, Франции, Германии и Великобритании вышкам разрешено излучать 900мкВТ/см2, а в Соединенных штатах и вовсе 1000 мкВТ/ см2. Эти нормы в 10 раз превышают российские, но европейские и американские исследователи считают их совершенно безопасными для человека. Кстати, ученые из Германии все же определили, что некоторые люди могут страдать головными болями от радиовышек. Это исключительно те граждане, которые искренне верят во вред базовых станций.