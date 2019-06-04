«У меня три пулевых ранения и отрезаны пальцы на руке»: краснодарский блогер снял видео после нападения двух неизвестных

- Человек, который найдет меня, обязательно возьми телефон и загрузи его в Сеть, - записал свое обращение блогер Вадим Харченко сразу после нападения двух неизвестных.

Мужчина ведет свой канал на YouTube. Известен он тем, что записывает видео с критикой власти, рассказывает о политических уголовных делах, задержаниях, обращает внимание на проблемы Краснодарского края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/712743" frameborder="0"></iframe> Краснодарский блогер записал видео после нападения Видео: «Личное мнение»/YouTube.

А накануне у Вадима состоялась неприятная встреча с двумя мужчинами. Со слов блогера, около двух недель назад ему со скрытого номера позвонил человек, представившийся сотрудником полиции и сказал, что хочет передать флешку с компроматом на своих коллег. На ней должны были оказаться доказательства того, что полицейские избивают задержанных, подбрасывают наркотики и составляют протоколы на невиновных.

В назначенный день он пришел на место встречи. Но, прождав 15 минут, пошел к своей машине. В этот момент мужчина услышал, как его окликнули по имени. Повернувшись, он услышал выстрел. Первая пуля пролетела мимо, а вот вторая попало в тело. Как говорит Вадим, он побежал на неизвестного и сбил его с ног, началась драка.

В этот момент кто-то ударил блогера ногой в правый бок.

- Режь его! - закричал первый нападавший.

Первый удар ножом пришелся на область в районе печени, второй - на правую руку. Вадим удалось вступить в схватку со вторым нападавшим, однако первый встал с земли и выстрелил блогеру в лопатку, а также ударил рукояткой по голове. После этого нападавшие убежали, напоследок выкрикнув: «Вадим, уезжай».

Вадим после нападения. Фото: кадр из видео.

После этого пострадавший блогер решил записать видео, чтобы рассказать о нападении, на случай, если он потеряет сознание. Но мужчина успел поймать машину и доехал до больницы. Там ему зашили раны.

Позже блогер объяснил, что с ним произошло и опубликовал фотографии полученных ранений. Нападение он связывает со своими роликами, но не знает, кто именно мог организовать покушение.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», правоохранительные органы сейчас разбираются в произошедшем.

- По факту нанесения телесных повреждений гражданину проводится проверка, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.