4 причины, почему на Кубани снова подорожал бензин

Год назад, весной 2018-го, цены на бензин резко взлетели – примерно на 7%. Правительство сделало несколько шагов: в ответ снизило акцизы, предупредило, что будет вводить пошлины на экспорт, если стоимость топлива продолжит расти, и приняло соглашение с нефтяниками о заморозке цен до конца 2018-го. Но разрешили поднимать ценник в пределах инфляции – до 5,2%. Затем это соглашение еще раз продлили - до конца марта 2019-го, а потом до 1 июля. Несмотря на это, цены на топливо продолжали расти. По данным Яндекса и сообщениям читателей, на Кубани в среднем топливо стало дороже на 20 копеек.

95-й подорожал с 4 мая. Раньше был 46,70, сейчас – 46,90 рублей за литр. 92-й 28 мая подскочил до 43,30. Только дизельное топливо осталось более-менее на прежнем уровне. В Республике Адыгея 92-й подскочил в среднем на 15 копеек, до 45,55 рублей. 95-й подрос на 20 копеек до 46,90, а дизель даже подешевел на 37 копеек – 44,13.

Фотографии сделал читатель с разницей 3 дня\ФОТО: соцсети

В «Независимом топливном союзе» объясняют рост цен увеличением стоимости топлива с 15 апреля по 15 мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

- На 23% подорожал 92-ой и на 18,5% 95-ый, - написано на сайте организации. – Дизельное топливо выросло на 2,5%. Оптовая цена тонны 92-го сейчас 49 079 рублей или 36,6 за литр, 95-го — 50 608 за тонну или 38,2 за литр. Связано повышение с ростом сезонного спроса на бензин, сокращением производства топлива из-за весеннего ремонта нефтеперерабатывающих заводов, уменьшением объема поставок на внутренний рынок и увеличением экспорта. Рост оптовых цен съедает доходы АЗС. В среднем по России с литра 92-го зарабатывают 5 рублей, с 92-го и дизельного в районе 6 рублей. Добавим к этому траты на логистику. Поэтому некоторые компании несут убытки либо практически ничего не зарабатывают. АЗС деваться некуда, кроме как повышать цены на топливо. Об этом 20 мая мы сообщили в письме Дмитрий Козаку, заместителю председателя правительства РФ.

Эксперты организации отметили, что в прошлом году правительство говорило о росте цен в пределах инфляции, а получился резкий скачок. Эта история может повториться. С начала этого года оптовые цены выросли на 26,4% за 92-й, на 27,7% за 95-й и 3,2% за дизель.

- Проблему можно решить кратным снижением или отменой акцизов на топливо, - сообщает «Независимый топливный союз». – Еще важно привязать цену бензина к биржевым котировкам, чтобы с падением цены на нефть дешевел бензин. Дополнительно нужно создать резервный топливный фонд для сглаживания резких ценовых колебаний. Тогда в России будет ценовая конкуренция, чтобы цену топлива соответствовала доходам населения.

В правительстве РФ считают, что нет повода для паники.

- Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога, - цитирует вице-премьера Дмитрия Козака «Интерфакс». - Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для тревоги нет.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Мы обратились за комментариями к представителю одной из частных сети АЗС края с 30 заправками.

- Повышение цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже случилось, - сообщил Александр Антонов, замдиректора по розничной реализации компании. - Как это скажется на ценах в Краснодарском крае, пока не могу объяснить, наши специалисты занимаются подсчетами. Если закупочная цена растет, то мы вынуждены подстраиваться под условия рынка. Где-то поднимаем цену, в других случаях пробуем снизить издержки, чтобы минимизировать инфляцию.

СПРАВКА «КП»

Из чего состоит цена бензина

По данным «Российского топливного союза», доля нефти в конечной стоимости литра около 4%. Поэтому любые, даже самые серьезные колебания на мировой сырьевой бирже мало влияют на стоимость бензина внутри нашей страны.

До 60% в стоимости литра горючего - это налоги: акциз и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В цену закладывают услуги нефтепереработки и расходы на логистику. Все это занимает около 30-35% от цены за литр. АЗС зарабатывает примерно 5-7% от стоимости литра топлива.