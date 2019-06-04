Глава Адыгеи принял участие в совещании Генеральной прокуратуры России по вопросам в сфере обращения с ТКО

Главной темой заседания стал вопрос исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (ТКО) в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах.От Адыгеи в мероприятии приняли участие Глава республики Мурат Кумпилов и прокурор РА Игорь Шевченко.

В своем выступлении Генеральный прокурор РФ отметил низкую результативность работы по организации уголовного преследования виновных лиц.

«Количество дел, возбужденных по материалам в сфере незаконного оборота ТКО, незначительно. Свыше 600 правонарушений зарегистрировано и только 25 дел дошли до судов», - подчеркнул Юрий Чайка.

Также отмечено, что в ряде регионов игнорируется необходимость создания условий для привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий использования вторичных ресурсов. В 50 % случаев региональные операторы не справляются с работой. Основные проблемы реформы Генеральный прокурор связал с несанкционированными свалками, отсутствием заводов по переработке мусора, несоблюдением правил рекультивации полигонов и нарушениями по начислению платы за вывоз мусора.

В ходе совещания выступили представители Генеральной прокуратуры РФ, Совета Федерации ФС РФ, Госдумы РФ, Министерства природных ресурсов, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, что в Адыгее в соответствии с федеральным законодательством с начала года обеспечен переход на новую систему обращения с ТКО с участием регионального оператора – ООО «ЭкоЦентр» (г. Волжский). С данной компанией заключено соглашение на 10 лет, утверждена территориальная схема обращения с ТКО и разработана региональная программа. Под председательством премьер-министра РА создана соответствующая рабочая группа.

До конца года планируется завершить сезонные замеры накопления отходов для корректировки установленных нормативов. Предельный единый тариф на услугу регионального оператора установлен в размере 608 рублей за 1 куб. метр ТКО.

Для городского населения, проживающего в частных домах, плата в месяц за вывоз мусора составляет 113 рублей с человека, для жителей многоквартирных домов – 91, 21 рублей, для селян – 70 рублей. Льготные категории граждан федерального значения имеют возможность получения субсидии. Также субсидией могут воспользоваться семьи, у

которых общая сумма платежей за содержание жилого помещения и коммунальных услуг превышает 22% от совокупного дохода.

В настоящее время Адыгейским филиалом ООО «ЭкоЦентр» заключено свыше 2,9 тыс. договоров (23%) с организациями и ИП, действующими в республике. Собираемость платы за вывоз ТКО в марте-апреле текущего года составила около 70%.

В республике эксплуатируется два полигона ТКО – в Адыгейске (загруженность 8 %) и Майкопе (загруженность 80%). Предусмотрено строительство одного отходоперерабатывающего комплекса в Майкопском районе площадью 15,7 га. В рамках инвестиционного проекта ООО «ЭкоЦентр» стоимостью 450 млн. рублей здесь предполагается создать мусоросортировочный комплекс, участок биокомпостирования и полигон для размещения не утильной части ТКО. Начало реализации инвестпроекта – осень 2019 года.

Также отметим, что Адыгея участвует в реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология». К 2024 году региону необходимо наладить обработку 100% ТКО, из которых 40% – должно быть утилизировано. В настоящее время идет подготовка к конкурсному отбору подрядной организации по созданию до 2020 года в Адыгейске мусоросортировочного комплекса.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов считает, что все мероприятия по реализации нацпроекта «Экология» важны для региона. Перед руководителями профильных ведомств обозначены задачи и даны соответствующие поручения по достижению индикативных показателей.

«При проведении реформы в сфере обращения с ТКО важно достичь главных результатов – неукоснительного соблюдения санитарных норм, улучшения качества услуг в сфере обращения с ТКО, а также повышения доступности данных услуг для населения. Все это напрямую влияет на экологию региона и сохранение окружающей среды. И в этой части важен прокурорский надзор и конструктивное взаимодействие власти субъектов, органов прокуратуры и региональных операторов», - считает Глава республики Мурат Кумпилов.