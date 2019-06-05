2019-06-05T09:17:49+03:00
Общество

Роспотребнадзор: на пляжах Новороссийска купаться запрещено

А в администрации города говорят, что через 2 дня отдадут пробы морской воды в контролирующий орган
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
11 из 18 пляжей сдали документу для получения санэпидзаключения11 из 18 пляжей сдали документу для получения санэпидзаключенияФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

По данным Роспотребнадзора, арендаторы или собственники только 11 из 18 пляжей подали документы на получение санэпидзаключения и получат их со дня на день. Для этого в орган высылают пробы морской воды. С остальных мест купания заявки не поступали. Несмотря на это народ уже вовсю открыл курортный сезон, хотя формально там нельзя купаться.

- Контролируем соответствие пляжей нормам мы, собственники или арендаторы мест для массового купания, - говорит руководитель пресс-службы краевого Роспотребнадзора Ирина Воронкова. – Пробы морской воды делаем мы и руководители пляжа. Затем даем заключение, можно или нельзя купаться. Если арендатор или собственник не отчитывается, сначала выносим предупреждение, затем штрафуем должностное лицо от 500 до 1000 рублей, а юрлицо от 10 до 20 тысяч рублей. Иногда можем закрыть пляж на 90 суток, но обычно до этого не доходит. Предприниматели заинтересованы, чтобы народ у них купался. Если вы сомневаетесь в качестве морской воды, запросите санэпидзаключения в администрации города.

По словам Ирины Воронковой, только 11 из 18 пляжей Новороссийска прислали в Роспотребнадзор документы, санэпидзаключения они получат со дня на день. А вот от остальных заявок не поступило. Еще выяснилось, что вода в рекреационной зоне «Нептун» не соответствует нормам гигиены купания. Она подходит только для сточных вод. Хотя власти заранее включили зону в список запрещенных мест, народ все равно не остановить от купания, несмотря на запрещающие знаки.

- Очистные сооружения ливневого спуска в рекреационной зоне «Нептун» реконструировали, несмотря не это качество морской воды соответствует требованиям только сточных вод, а не гигиеническим нормам купания, - продолжает Ирина Воронкова.

По данным администрации Новороссийска, до 24 мая на запрещенных водоемах поставили знаки. За купание там штраф – 500 рублей. Эти участки патрулирует администрация с полицией, чтобы составить протокол, если вдруг у нарушителя не будет с собой паспорта.

- Все пляжи соответствуют нормам, - говорит руководитель отдела курортов и туризма администрации Новороссийска Игорь Куликов. – Мы ждем только результаты проб морской воды. Получим их через 1-2 дня и отнесем в Роспотребнадзор. По поводу «Нептуна», это рекреационная зона, в ней можно гулять и загорать, но запрещено купаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Конкин: «Место встречи» Говорухин снимал и в Сокольниках, и в других местах. Названия там исторически сложились. Логично, что именем режиссёра назвали часть новой набережной Яузы
Знаменитый актёр рассказал об этом на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24
«Началось!»: мужчина в леопардовых трусах в центре Сочи возмутил пользователей соцсетей
Кубанцам предлагают добровольно разоружиться
В Сочи задержали водителя с наркотиками
На Кубани сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых воров
Кубань представит в Санкт-Петербурге турмаршрут «Винные дороги Боспорского царства»
В Краснодаре запретят остановку и стоянку во 2-м Нефтезаводском проезде
Боб Доневалд покинул пост главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань»
На Кубани разыскивают пропавшего мужчину
На озере Абрау появился радужный фонтан
В Краснодаре из-за ДТП на улице Корницкого остановилось движение троллейбусов
В Сочи сносят пятиэтажный самострой
Финал краевого фестиваля экстремальных видов спорта «The Kuban eXtreme games» пройдет в Краснодаре
Судья, назвавший бездельниками людей, пишущих отзывы в интернете, взял самоотвод
В центре Краснодара 12 июня ограничат движение транспорта