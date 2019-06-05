Роспотребнадзор: на пляжах Новороссийска купаться запрещено

По данным Роспотребнадзора, арендаторы или собственники только 11 из 18 пляжей подали документы на получение санэпидзаключения и получат их со дня на день. Для этого в орган высылают пробы морской воды. С остальных мест купания заявки не поступали. Несмотря на это народ уже вовсю открыл курортный сезон, хотя формально там нельзя купаться.

- Контролируем соответствие пляжей нормам мы, собственники или арендаторы мест для массового купания, - говорит руководитель пресс-службы краевого Роспотребнадзора Ирина Воронкова. – Пробы морской воды делаем мы и руководители пляжа. Затем даем заключение, можно или нельзя купаться. Если арендатор или собственник не отчитывается, сначала выносим предупреждение, затем штрафуем должностное лицо от 500 до 1000 рублей, а юрлицо от 10 до 20 тысяч рублей. Иногда можем закрыть пляж на 90 суток, но обычно до этого не доходит. Предприниматели заинтересованы, чтобы народ у них купался. Если вы сомневаетесь в качестве морской воды, запросите санэпидзаключения в администрации города.

По словам Ирины Воронковой, только 11 из 18 пляжей Новороссийска прислали в Роспотребнадзор документы, санэпидзаключения они получат со дня на день. А вот от остальных заявок не поступило. Еще выяснилось, что вода в рекреационной зоне «Нептун» не соответствует нормам гигиены купания. Она подходит только для сточных вод. Хотя власти заранее включили зону в список запрещенных мест, народ все равно не остановить от купания, несмотря на запрещающие знаки.

- Очистные сооружения ливневого спуска в рекреационной зоне «Нептун» реконструировали, несмотря не это качество морской воды соответствует требованиям только сточных вод, а не гигиеническим нормам купания, - продолжает Ирина Воронкова.

По данным администрации Новороссийска, до 24 мая на запрещенных водоемах поставили знаки. За купание там штраф – 500 рублей. Эти участки патрулирует администрация с полицией, чтобы составить протокол, если вдруг у нарушителя не будет с собой паспорта.

- Все пляжи соответствуют нормам, - говорит руководитель отдела курортов и туризма администрации Новороссийска Игорь Куликов. – Мы ждем только результаты проб морской воды. Получим их через 1-2 дня и отнесем в Роспотребнадзор. По поводу «Нептуна», это рекреационная зона, в ней можно гулять и загорать, но запрещено купаться.