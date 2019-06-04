2019-06-04T22:12:46+03:00
Происшествия

Взрыв гранаты в Гулькевичах: Пострадали трое взрослых и ребенок

На месте работает оперативная группа [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Взрыв напугал многих местных жителей.Взрыв напугал многих местных жителей.
Изменить размер текста:

ЧП случилось вечером, 4 июня, в Гулькевичах Краснодарского края. Там произошел взрыв гранаты.

По словам очевидцев, к частному дому на улице Луначарского подъехала машина, из которой вышел мужчина с гранатой в руках.

- Он что-то кричал хозяйке дома, на повышенных тонах ей объяснял, - рассказывает мужчина, ставший свидетелем инцидента. - Говорят, приехал к бабушке на разборки.

ЧП в Гулькевичах Видео: MD GULKEVICHI/Youtube.

В какой-то момент мужчина, по всей видимости, решил напугать пенсионерку, выдернув чеку. Но через секунду произошел взрыв.

- В результате ЧП пострадали четыре человека, среди них есть 10-летний ребенок, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Все пострадавшие доставлены в больницу. На место выехала следственно-оперативная группа.

Известно, что люди получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, больше всего пострадал мужчина. У него разорваны органы, сейчас за его жизнь борются врачи.

У хозяйки дома, к которому подъехал мужчина, - ранение ноги. Осколочные ранения тела получила и 35-летняя женщина, проходившая мимо дома в момент взрыва. Она, предварительно, в реанимации. Ее 10-летняя дочь также пострадала - она в больнице.

- Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, - добавляют в краевом главке.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ветераны войны не сдаются!»: в жигулевском лесу волонтеры за 2 часа нашли 93-летнего дедушку, которого родные искали 2 дня
Сейчас Иван Логинов, переставший выходить на связь с близкими в прошлую пятницу, находится дома, читает местную газету и потихоньку приходит в себя
Новости 24