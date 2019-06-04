Взрыв гранаты в Гулькевичах: Пострадали трое взрослых и ребенок

ЧП случилось вечером, 4 июня, в Гулькевичах Краснодарского края. Там произошел взрыв гранаты.

По словам очевидцев, к частному дому на улице Луначарского подъехала машина, из которой вышел мужчина с гранатой в руках.

- Он что-то кричал хозяйке дома, на повышенных тонах ей объяснял, - рассказывает мужчина, ставший свидетелем инцидента. - Говорят, приехал к бабушке на разборки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/712900" frameborder="0"></iframe> ЧП в Гулькевичах Видео: MD GULKEVICHI/Youtube.

В какой-то момент мужчина, по всей видимости, решил напугать пенсионерку, выдернув чеку. Но через секунду произошел взрыв.

- В результате ЧП пострадали четыре человека, среди них есть 10-летний ребенок, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Все пострадавшие доставлены в больницу. На место выехала следственно-оперативная группа.

Известно, что люди получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, больше всего пострадал мужчина. У него разорваны органы, сейчас за его жизнь борются врачи.

У хозяйки дома, к которому подъехал мужчина, - ранение ноги. Осколочные ранения тела получила и 35-летняя женщина, проходившая мимо дома в момент взрыва. Она, предварительно, в реанимации. Ее 10-летняя дочь также пострадала - она в больнице.

- Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, - добавляют в краевом главке.

«Комсомолка» следит за развитием событий.