«Никаких перекрытий, просто тонкие доски»: в Кропоткине чиновники выдали сиротам квартиры без потолка

Два года 20-летний Алексей Долбня из Кропоткина не может добиться справедливости. В его квартире, которую парень получил по программе для сирот «Дети Кубани», нет потолка. Вместо него - наспех сколоченные тонкие доски. И делать его никто не спешит – ни застройщик, который построил так дом, ни администрация, которая принимала новостройку.

А тянется ниточка еще с декабря 2017 года. Тогда 26 сирот справляли новоселье в новых квартирах. Молодые люди, оставшиеся без родителей, получили ключи от жилья в свеженьком трехэтажном доме в районе «Радиостроя». Тогда власти Кавказского района даже отчитывались, что в рамках краевой программы «Дети Кубани» им выделили почти 31 миллион рублей на строительство 26 однокомнатных квартир.

Дом был сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года. Фото: Алексей ДОЛБНЯ.

Тех, кто поселился на первом и втором этажах, квартиры вполне устраивают, а вот у сирот с третьего этажа возникли проблемы. Потолок оказался ненадежным. А еще появились проблемы с электричеством.

- У нас постоянно в квартире вырубается свет. По словам электрика, изначально строители поставили плохие распределители, их надо менять. Про звукоизоляцию уже промолчу, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» 20-летний Алексей Долбня, который воспитывался в приемной семье.

В новую квартиру он заехал вместе с женой и ребенком.

- К соседям в гости можно не ходить, все разговоры хорошо слышны. А недавно из-за дождей потекла крыша. У соседа вода лилась с потолка на закрытой части балкона. Он полез на чердак посмотреть, в чем дело. Я решил составить ему компанию. Увиденное нас шокировало. Оказалось, что мы живем в квартирах, где толком и потолка-то нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/713001" frameborder="0"></iframe> Дом для сирот в Кропоткине Видео: Алексей ДОЛБНЯ.

По словам владельцев, вместо перекрытий лежат обычные доски, сверху которых бросили утеплитель, а дальше - уже крыша.

- У меня на стене начал расти грибок, потому что закрытая часть балкона сделана из гипсокартона, который обшит металлопластиком. И плесень эту уже не вывести, менять только сам гипсокартон, - добавляет Алексей. - Но, честно сказать, страшновато жить в такой квартире. Дом наш на окраине, за окном поля. Ветер порой сильный гуляет. Вот так порыв резкий будет и сорвет крышу, мы под открытым небом останемся. Я вообще вахтовым методом работаю - улетаю на заработки в Екатеринбург на несколько месяцев. Дома жена, считай, одна остается. Переживаю все время, как она тут.

А вот у соседки Алексея потолок и вовсе порвался.

- В какой-то день на улице был сильный ветер, тонкий материал просто не выдержал порыва, - с грустью говорит Юлия.

Потолок у Юлии порвался после сильного ветра.

Сами же нынешние владельцы квартир признаются, что во время приема жилье досконально не осматривали.

- Понимаете, тогда торжественная церемония проходила. Ключи вручал сам глава муниципалитета, потому подвоха мы и не ждали. Уверены были - нам передают качественные помещения, - говорит Алексей Долбня.

А теперь жильцы дома обивают пороги администрации.

- Я обращался лично, мои соседи писали письма, но в итоге ответ - виновата управляющая компания. Звоним им, а они говорят - обращайтесь в администрацию. Вот такой замкнутый круг, - объясняет молодой человек. - Судиться мы ни с кем не собираемся, хотим просто нормально жить.

По словам Алексея, в администрации не спешат устранять недочеты в доме.

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

- Этот трехэтажный дом был приобретен у продавца. На здание будет действовать гарантия в течение пяти лет, - пояснила начальник управления по вопросам семьи и детства Кавказского района Виктория Елисеева. - В ближайшее время у владельцев будут проводиться осмотры, проверки. Все выявленные недочеты продавец обязан будет исправить.

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

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Версия следствия такова - районная администрация еще в январе 2017 года провела электронные аукционы на приобретение жилья для сирот. По итогам торгов куплено девять квартир. Их общая стоимость - более 9,4 миллиона рублей. Чиновник подписал акты приема-передачи. В документах было прописано - квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам (читайте далее)