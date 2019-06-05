2019-06-05T13:51:12+03:00
Общество

Судья потребовал объяснений с ответчика, который прислал конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»

Картина Герарда Давида, написанная в жанре назидания, может стать поводом для штрафа за неуважение в Краснодаре
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Картина может стать поводом для возбуждения дела. Фото конверта раздора: Алексей АванесянКартина может стать поводом для возбуждения дела. Фото конверта раздора: Алексей Аванесян
Изменить размер текста:

В Краснодаре всемирноизвестный шедевр (а вернее, его версия) Герарда Давида «Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи» может стать поводом для штрафа за неуважение к суду.

Дело в том, что в производстве Арбитражного суда сейчас находится дело о банкротстве одной из сочинских фирм. После очередного заседания председательствующий в процессе Андрей Горбановский обнаружил, что на конверте с ходатайством изображена обидная репродукция. Он потребовал от ответчика объяснений.

Фото: Алексей Аванесян

Фото: Алексей Аванесян

- Названное дополнение к ходатайству, адресованное судье, направлено в суд в конверте с изображением картины, подписанной как «Сдирание кожи с продажного судьи», - гласит определение за подписью Горбановского. - Суд считает, что это обстоятельство требует пояснений от Голубева С.В. В том числе, чтобы исключить неуважительное отношение к суду, рассмотреть вопрос о наличии оснований для наложения судебного штрафа, а также в случае установления достаточных данных, для направления в органы предварительного расследования материалов для принятия соответствующего решения.

Сюжет Герарда Давида описан в истории Геродота. Фото: Image from Web Gallery of Art (WGA has given permission for use of images on Wikipedia.)

Сюжет Герарда Давида описан в истории Геродота. Фото: Image from Web Gallery of Art (WGA has given permission for use of images on Wikipedia.)

К слову, картина была написана в жанре назидательных изображений, популярных в нидерландском искусстве в 1498 году. Она предназначалась для залов судебных заседаний в ратуше Брюгге и была призвана напоминать о необходимости судить справедливо.

Сейчас оригинал картины-диптиха можно увидеть в Муниципальной художественной галереи в Брюгге.

Примечательно, что сюжет ее основан на истории Геродота, где царь древнегреческого города — Камбис — велел содрать кожу с судьи, подкупленного деньгами, и велел обтянуть ею судейское кресло. Трон служителя Фемиды из кожи продажного судьи должен был напоминать всем о необходимости быть беспристрастным при вынесении решений.

Заседание, где автору ходатайства в конверте, грозят преследованием за неуважение к суду 500-летней давности, пройдет сегодня, 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Путь к здоровому питанию нам откроет маркировка «Светофор»
Как выбрать полезные и качественные продукты, сколько и что нужно есть, чтобы прожить дольше? «Комсомолка» узнала, какие меры принимают для оздоровления рациона россиян государство, наука, бизнес и что делать каждому из нас
Новости 24
В Сочи сотрудника банка заподозрили в покушении на мошенничество
В Анапе мужчина кухонным ножом убил знакомого
В поселке Индустриальном готовится к открытию новый детский сад
В аэропорту Краснодара установили памятник Екатерине Великой
В Гулькевичах скончался мужчина, пострадавший от взрыва гранаты
На Кубани депутат сельсовета продавал паленую водку
В Краснодаре на улице Ставропольской насмерть сбили мужчину
В Краснодаре на две недели ограничили движение по улице Советской
Сергей Шойгу прогулялся по Анапе с коллегами
На Кубани оборудуют новые мусорные полигоны
Сотрудники следственного комитета встретились с детьми и родителями в Крымском районе
Кубань повезет на международный форум в Санкт-Петербурге проекты на 300 млрд рублей
В Кадетских корпусах СК России увеличат число мест для детей-сирот
«Краснодар Водоканал» продолжает модернизацию сетей в центре города
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
Дети России открывают мир с РГО
В Сочи Парке отметят День Пушкина
На Кубани суд присяжных признал двоих мужчин виновными в избиении потерпевшего до смерти
Трассу Джубга-Сочи к 2024 году не построят
Прокуратура проверила краснодарский «Сафари парк»