Судья потребовал объяснений с ответчика, который прислал конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»

В Краснодаре всемирноизвестный шедевр (а вернее, его версия) Герарда Давида «Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи» может стать поводом для штрафа за неуважение к суду.

Дело в том, что в производстве Арбитражного суда сейчас находится дело о банкротстве одной из сочинских фирм. После очередного заседания председательствующий в процессе Андрей Горбановский обнаружил, что на конверте с ходатайством изображена обидная репродукция. Он потребовал от ответчика объяснений.

- Названное дополнение к ходатайству, адресованное судье, направлено в суд в конверте с изображением картины, подписанной как «Сдирание кожи с продажного судьи», - гласит определение за подписью Горбановского. - Суд считает, что это обстоятельство требует пояснений от Голубева С.В. В том числе, чтобы исключить неуважительное отношение к суду, рассмотреть вопрос о наличии оснований для наложения судебного штрафа, а также в случае установления достаточных данных, для направления в органы предварительного расследования материалов для принятия соответствующего решения.

Сюжет Герарда Давида описан в истории Геродота. Фото: Image from Web Gallery of Art (WGA has given permission for use of images on Wikipedia.)