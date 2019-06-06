«Детеныш устал искать выход из лабиринта сетей»: зоозащитники спасли малыша дельфина и его мать

Несколько часов дельфиненок отчаянно сражался с рыбацкими сетями, которые стоят в Черном море. Малыш запутался в «паутине» в Сочи в районе Имеретинки. И если не ему на помощь не подоспели зоозащитники, борьба с сетью оказалась бы не в его пользу. Ведь к тому моменту, как его спасители бросились в море, малыш уже выбился из сил.

- Нам позвонили гуляющие по набережной люди и сказали, что дельфину нужна помощь, - рассказывают в сочинском центре спасения дельфинов «Дельфа». – Мы все побросали и поехали вызволять из плена малыша.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="638" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/713089" frameborder="0"></iframe> В Сочи спасли дельфиненка из рыбацких сетей.Источник: "Дельфа"

Спасали детеныша афалина два человека, они поплыли в море, отвязали сети и показали малышу, как выбраться. Но кроха не сразу понял, что люди рядом помогают ему выбраться. Он сначала бился в сетях, и только через несколько минут понял, где «выход» и нырнул туда. Пока зоозащитники спасали малыша, рядом кружила его мать. Увидев, что малыш выбрался, она поплыла следом за ним. Так пара дельфинов оказалась в открытом море. Ударив хвостом по воде, они уплыли.

- Это чудо, что мы спасли малыша и взрослую особь, - говорят в центре спасения дельфинов. - Но так бывает не всегда. Только в мае мы нашли на берегу 56 китообразных. К сожалению, они не смогли выбраться из сетей и погибли. 8 дельфинов были найдены в Лазаревском районе, печально известным большим количеством нелегальных рыболовных сетей. Если находим на телах погибших млекопитающих следы рыболовов, передаем эти данные пограничникам, чтобы те могли найти браконьеров.

А всего с начала года в Черном море Сочи погибло 167 дельфинов. 26 из них зоозащитники нашли на берегу со следами орудий рыболовства. Остальные погибли из-за вирусной инфекции и паразитов – это данные прокурорской проверки, которую провели в Сочи после того, как начался массовый мор млекопитающих.

А еще волонтеры в Сочи проводят курсы, как правильно собирать пробы от живых и павших китообразных для анализа и как оказывать скорую ветеринарную помощь дельфинам на месте: взять кровь, поставить зонд или сделать укол. И просят звонить но номеру 8 (938) 888-15-95, если кто-то нашел на берегу живого или мертвого дельфина. На место приедут спасатели.