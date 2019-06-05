2019-06-05T22:56:49+03:00
Общество

«Как можно проехать мимо, когда пламя пожирает дом»: На Кубани 25-летняя участковая помогла потушить пожар

Девушка бросилась на помощь хозяйке, не дав перекинуться огню на жилье
Евгения СОРОКА
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Екатерина Намичкина. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Екатерина Намичкина. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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В тот день 25-летняя участковая Екатерина Намичкина возвращалась с ночного дежурства из Калининского района домой. На часах было - почти четыре утра. Стоял густой туман. Но сквозь густую пелену девушка разглядела столб черного дымы.

- Когда я подъехала ближе, то увидела, как полыхает огонь в хозпостройке, - рассказывает лейтенант полиции ОМВД по Калининскому району Екатерина Намичкина. - Я затормозила, выбежала из машины и побежала во двор.

В этот момент с огнем в здании пыталась бороться хозяйка дома.

- Газ выключен? - первым делом поинтересовалась Екатерина.

- Да! - сквозь слезы прокричала женщина, держа в руках шланг.

Как оказалось, между летней кухней и хозпостройкой осталась собака, привязанная на цепи, чуть дальше загон с индюшатами - их было около 200. Все это семья могла потерять.

- Ко всем прочему выяснилось, что около стены, к которой подбирался огонь, стояли канистры с горючим. Все это в любой момент могло вспыхнуть, потому я нашла еще один шланг и начала помогать тушить огонь, - продолжает Екатерина. - Когда стало не так горячо, я стала вытаскивать канистры. Медлить некогда было - руками все брала!

Чуть позже к хрупким девушкам присоединился и хозяин дома, который вернулся с работы. Он забрался на крышу и начала тушить огонь. К этому моменту подъехали пожарные и полностью ликвидировали возгорание. Никто из людей не пострадал.

- Когда все закончилось, ко мне подошла хозяйка и спрашивает: «Девушка, а вы вообще кто?» Я ей в ответ - «участковый». Женщина подумала, что мне позвонили, когда она вызывала спасателей. Но потом я ей объяснила, что просто случайно оказалось рядом с домом, когда у них произошла беда, - добавляет Екатерина. - Как можно проехать мимо, когда пламя пожирает дом? Да еще и в семье ребенок. Страшно было за него, я сама мать.

После случившегося Екатерина поехала домой. На работе коллегам о произошедшем не рассказывала. Но сотрудники МВД узнали сами, когда пришла хозяйка дома и попросил отблагодарить Екатерину за помощь. Руководство объявило ей благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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