2019-06-05T19:20:43+03:00
Туризм

Купаться разрешено: температура воды в Черном море приближается к 25 градусам

Курортный сезон в Краснодарском крае уже открыт
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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На пляжах пока еще не так многолюдноНа пляжах пока еще не так многолюдноФото: Артём ГНАТЕНКО
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На Черноморском побережье стартовал курортный сезон. В этом году лето вступило в свои права раньше обычного, и дневная температура уже в первые дни июня нередко по-июльски переваливает за 30 градусов. Жаркое южное солнце неплохо прогрело морскую воду, а пляжи заполняют отдыхающие.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5 июня температура воды в некоторых местах достигает 24 градусов! Такие значения зафиксированы в Анапе и Геленджике. Температура морской воды в Новороссийске - 23 градуса, а в Туапсе и Сочи – 21 градус.

Карта температуры воды в Черном и Азовском морях/Гидрометцентр России/meteoinfo.ru

Карта температуры воды в Черном и Азовском морях/Гидрометцентр России/meteoinfo.ru

Не такое глубокое Азовское море тоже уже достаточно теплое – в Приморско-Ахтарске – 24 градуса, в Темрюке – 23 градуса, а в Ейске – 22.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни южные моря продолжат прогреваться. Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже 18 градусов, а днем будет достигать 33!

Если собираетесь на пляж в ближайшие дни, не забудьте солнцезащитный крем, очки, головной убор или зонт и обязательно держите при себе бутылку простой воды.

КАК ВОДИЧКА?

А что с санитарным состоянием воды на наших курортах? Специалисты Роспотребнадзора уверяют, что уже взято более тысячи проб и каждая из них соответствует гигиеническим нормативам.

- На территории Азово-Черноморского побережья осуществляется лабораторный контроль качества морской воды в 122 мониторинговых точках. Все отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Патогенных и условно-патогенных микроорганизмов не выявлено, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Если у вас есть вопросы, касающиеся качества морской воды, их можно задать по телефонам специальной горячей линии Роспотребнадзора - 8(861)255-10-36, 8(861) 259-36-77. Она будет работать в будние дни с 9 до 17 часов до 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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