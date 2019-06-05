Суд решил не наказывать бизнесмена, приславшего документы в конверте с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»

В Краснодаре всемирноизвестный шедевр более 500-летней давности (а вернее, его версия) Герарда Давида «Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи» мог стать поводом для штрафа за неуважение к суду.

Дело в том, что в производстве Арбитражного суда находится дело о банкротстве одной из сочинских фирм. После очередного заседания председательствующий в процессе Андрей Горбановский обнаружил, что на конверте с ходатайством изображена обидная репродукция. Он потребовал от ответчика объяснений.

- Названное дополнение к ходатайству, адресованное судье, направлено в суд в конверте с изображением картины, подписанной как «Сдирание кожи с продажного судьи», - гласит определение с подписью Горбановского. - Суд считает, что это обстоятельство требует пояснений от Голубева С.В. В том числе, чтобы исключить неуважительное отношение к суду, рассмотреть вопрос о наличии оснований для наложения судебного штрафа, а также в случае установления достаточных данных, для направления в органы предварительного расследования материалов для принятия соответствующего решения.

На конверте изображена картина-назидание "Сдирание кожи с продажного судьи". Фото: Алексей Аванесян

И объяснения последовали сегодня, 5 июня.

- Ваша честь, мой доверитель не знал, что на конверте оскорбляющее суд изображение, - аргументировали свою позицию юристы адресанта. - Конверт был куплен случайно.

Посовещавшись, Андрей Горбовский решил не давать-таки делу ход. Доводы юристов удовлетворили судью.

К слову, картина «Сдирание кожи с продажного судьи» была написана в жанре назидательных изображений, популярных в нидерландском искусстве в 1498 году. Она предназначалась для залов судебных заседаний в ратуше Брюгге и была призвана напоминать о необходимости судить справедливо.

Сейчас оригинал картины-диптиха можно увидеть в Муниципальной художественной галереи в Брюгге.

Примечательно, что сюжет ее основан на истории, описанной в истории Геродота, где царь древнегреческого города — Камбис — велел содрать кожу с судьи, подкупленного деньгами, и велел обтянуть ею судейское кресло. Трон служителя Фемиды из кожи продажного судьи должен был напоминать всем о необходимости быть беспристрастным при вынесении решений.