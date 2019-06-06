13 пляжей из 200 в Сочи признали безопасными, чистыми и удобными

Лежишь на песчаном пляже на белоснежном шезлонге, пьешь холодный лимонад, а рядом плещется чистейшее море. И никто не проходит мимо с криками: «Чурчх-эээ-ла, горячая кукуру-у-у-уза». Оказывается, такие пляжи еще есть на Черноморском побережье Краснодарского края. И получили за безопасность, уют и чистоту флаг!

А точнее, международную награду, которая называется «Голубой флаг». Ее этим летом получили 13 пляжей в Сочи. Всего же на курорте 200 береговых зон, на которых можно отдыхать, но только тринадцать из них получили международное признание.

- Претенденты на получение этой престижной награды должны подходить по трём десяткам параметров: экология, безопасность, доступность и другие. Одним из критериев оценки также является чистота морской воды. В Сочи эти параметры контролируются строго. В летний период отбор воды на анализ производится Роспотребнадзором раз в десять дней, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в мэрии курорта.

А глава города добавил:

- Для нас это сегодня еще и повод для того, чтобы навсегда из памяти людей исключить легенды о том, что у нас грязное море, - пояснил Анатолий Пахомов. - «Голубой Флаг» будет говорить о том, что лучшие экологи мира сказали, что вода у нас – чистая.

Чистая вода и чистый берег оказались на пляжах «Чайка», «Ривьера», «Приморский» и «Приморский-1», «Взморье», «Камелия», « Мориса Тореза». А также зоны отдыха у двух санаториев - «Юг» и «Заполярье», и у гостиниц «Бархатные сезоны» и «Рэдиссон Парадайз», а также пляж курорта «Роза Хутор» и турбазы «Чайка».

Вход на эти пляжи бесплатный, только за лежаки и зонты придется заплатить.

Пляж имени Мориса Тореза находится в середине Центральной набережной Сочи рядом с одноименным санаторием. Он небольшой. Длина – 80 метров. Ширина пляжной полосы – 40 метров.

На берегу есть раздевалки, душ, теневые навесы. На весь день можно арендовать лежак за 250 рублей. Есть здесь крытые качели - аренда 100 рублей в час. Здесь постоянно дежурят спасатели. Работает пляж с 8 утра до 20:00.

Пляж «Ривьера» находится рядом с пятизвездочными отелями. Длина его - 300 метров, ширина - 50 метров. Это самый «густонаселенный» пляж Сочи. Здесь всегда полно народа. Есть кабинки для переодевания, душ, пандусы для инвалидов. Аренда лежака обойдется в 250 рублей в день. Матраса для него - 50 рублей в день. Можно арендовать бунгало - 200 рублей в час. Есть на пляже и качели. За них придется отдать 150 рублей в час. Есть и парковка - она обойдется в 500 рублей в день.

Пляж «Приморский». Длина – 200 метров. Здесь есть кабинки для переодевания, душ и туалеты. Также установлены качели – 150 рублей в час они стоят. Есть бунгало - аренда его 300 рублей в час. За шезлонг берут 250 рублей в день.

Пляж «Взморье». Он находится на территории санатория и является платным. В день берут 600 рублей. Длина - 380 метров. Ширина пляжной полосы - 30 метров. Все оборудование входит в стоимость пропуска. Тут есть туалеты, фонтанчики с питьевой водой.

Пляж «Камелия». Это закрытый пляж, но попасть на него можно за деньги. 600 рублей в день с человека. Тут есть шезлонги, зонты, шатры. Есть детская площадка.

Пляж санатория «Юг». Длина – 250 метров. Ширина – 35 метров. Есть раздевалки, душ, туалеты, шезлонги.

Пляж «Бархатные сезоны». Находится в Имеретинской низменности. Длина – 550 метров, ширина – 50 метров. Есть два аэрария. Прокат шезлонгов - 350 рублей в день, зонтов - 150 рублей в день. Есть детские аттракционы. Надувные горки стоят 200 рублей за 10 мин. Можно оставить ребенка с аниматором. Это обойдется в 300 рублей за полчаса. Есть парковка - 50 рублей в час.

Пляж «Рэдиссон Парадайз» закрыт для посетителей, на нем отдыхают только постояльцы отеля.

Пляж турбазы «Чайка». Находится в Лазаревском районе Сочи. Длина - 7 километров, ширина - 45 метров. Есть душ, раздевалки, туалеты.

Пляж курорта «Роза Хутор». Есть раздевалки, туалеты, водные аттракционы. Есть детская площадка. Для самых маленьких работает детская анимация и детская площадка.

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